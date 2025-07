Ak sa Babiš stane premiérom, zruší muničnú iniciatívu pre Ukrajinu

Český premiér Andrej Babiš počas rokovanie V4 (Zdroj: SITA/AP Photo/Laszlo Balogh)

Česko v roku 2024 spustilo iniciatívu pre Ukrajinu s cieľom pomôcť vyplniť medzeru v zásobách Kyjeva po začatí ruskej invázie v roku 2022, pričom na ňu prispievajú aj viaceré ďalšie krajiny. Program Kyjevu vlani poskytol 1,5 milióna nábojov a dodávky pokračujú aj v tomto roku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas májovej návštevy Prahy označil program za efektívny.

Babiš povedal, že táto iniciatíva je „predražená“ a „prehnitá“

Predseda ANO však dlhodobo kritizuje muničnú iniciatívu a označuje ju za prínos pre obchodníkov so zbraňami, ktorí majú vysoké marže bez náležitej transparentnosti. Babiš pre Reuters povedal, že táto iniciatíva je „predražená“ a „prehnitá“ a že ak bude súčasťou novej vlády, tak sa ukončí. Podotkol, že projekt by mohlo prevziať NATO. Babiš tiež uviedol, že by prehodnotil českú zmluvu na nákup 24 stíhačiek F-35, pretože je podľa jeho slov pridrahá.

Bývalý český premiér okrem toho povedal, že dohoda NATO o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu na úroveň piatich percent hrubého domáceho produktu do roku 2035 nie je realistická. „Keby som bol na summite NATO ja a Donald Trump by rozprával o piatich percentách, tak jednoducho poviem, že... musíme udržať sociálny mier,“ skonštatoval Babiš. „A ak povie, že mám skočiť z piateho poschodia, tak neskočím, pretože som sa vždy správal ako suverénny premiér,“ vyhlásil. Politik upresnil, že splní predošlý cieľ, ktorým boli dve percentá, no nezaviazal sa k naplneniu nového.