V Európe sa triasla zem na VIACERÝCH miestach, ZEMETRASENIE bolo hlásené aj neďaleko slovenských hraníc!

Compañer@s, y ya hablo de medios… el copia/pega no está de más pero si revisamos bien la info. Que no, que el #terremoto no ha sido en #CaboDePalos.



El epicentro ha sido en el Mar de Alborán, al sureste del #CaboDeGata, #Almería. Gracias.



El gráfico… el gráfico 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/mTMeYL15SN