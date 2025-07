Británia a Francúzsko spúšťajú pilotný plán výmeny migrantov: Dohoda nadobudne účinnosť v priebehu najbližších týždňov

Britský premiér Keir Starmer (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron na summite v Londýne (Zdroj: SITA/AP Photo/Yui Mok)

LONDÝN/PARÍŽ - Británia a Francúzsko sa vo štvrtok dohodli na pilotnom pláne návratu migrantov prichádzajúcich do Spojeného kráľovstva na člnoch cez Lamanšský prieliv do Francúzska. Podľa dohody „jeden sem, druhý tam“, ktorá nadobudne účinnosť v priebehu najbližších týždňov, bude Británia posielať niektorých migrantov späť do Francúzska. Výmenou za to prijme rovnaký počet migrantov, ktorí majú legitímne dôvody žiadať o azyl v Británii. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron, informuje správa stanice Sky News.