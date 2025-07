Francúzsko je na nohách: Prvý nález invázneho druhu hmyzu! Môže spôsobiť miliardové škody

Tento nebezpečný druh hmyzu môže ohroziť nielen záhradkárov, ale aj poľnohospodárov (Zdroj: https://mze.gov.cz/)

Prvé dva exempláre chrústovca japonského boli odchytené do pascí 1. a 2. júla v mestách Mulhouse a Saint-Hippolyte na východe Francúzska, v blízkosti hraníc s Nemeckom a Švajčiarskom. Predpokladá sa, že chrobáky sa do Francúzska dostali na palube nákladného auta, vlaku alebo auta, uviedli regionálne úrady Grand-Est. Tento hmyz, pôvodom z Japonska, v roku 2014 detegovali v Taliansku, vo Švajčiarsku ho zistili v roku 2017. Vlani bolo zamorenie týmto chrobákom hlásené zo švajčiarskeho Bazileja - mesta blízko oblastí nedávnych nálezov vo Francúzsku.

Chrústovce japonské predstavujú hrozbu pre viac ako 400 druhov rastlín

Európska únia v roku 2019 označila chrústovca japonského za jeden z 20 škodlivých organizmov, ktoré by podľa nej mali členské štáty zlikvidovať, aby sa zabránilo ich šíreniu, ktoré by podľa nej mohlo spôsobiť škody vo výške miliárd eur. Chrústovce japonské predstavujú hrozbu pre viac ako 400 druhov rastlín, uviedla francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín a životného a pracovného prostredia (ANSES), ktorá od roku 2022 varovala, že chrobák by sa mohol dostať do Francúzska. Tento hmyz ohrozuje slivky, jablone, vinič, kukuricu, sóju, zelenú fazuľku a špargľu, ale aj okrasné rastliny, ako sú ruže.