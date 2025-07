APOKALYPSA v Chorvátsku: Trajekt potopil turistickú loď, silný vietor rozbíjal autá, úrady hlásia zranených!

Ničivé búrlivé počasie zanechalo po sebe hotovú spúšť (Zdroj: Facebook/Chorvátsko s deťmi)

Dramatické zábery zo Splitu ukazujú ako obrovský trajekt z dôvodu nepriaznivého počasia narazil do katamaránu a do výletnej lode. Trajekt Petar Hektorović, ktorý premáva na trati Split-Vis narazil do oboch lodí v skorých ranných hodinách, pričom jedna z lodí sa potopila. Podľa vedúceho operačného strediska prístavu došlo v dôsledku silného vetra a búrky k pretrhnutiu lán a následnému narazeniu trajektu do drevenej turistickej lode.

Detalji drame u Splitu: 'Vjetar je bio 212 kilometara na sat. Ovo su ekstremni vremenski uvjeti' https://t.co/C5XGi56CuG — 24sata (@24sata_HR) July 8, 2025

Vedúci operačného strediska prístavu Zvonimir Perkušić upresnil, že posádky oboch plavidiel reagovali rýchlo a včas a aj vďaka ich profesionálnemu zásahu zabránili tragédii ku ktorej mohlo dôjsť. „Všetko je pod kontrolou, situácia je stabilizovaná a čoskoro začneme odstraňovať potopenú loď,“ dodal Perkušić a ocenil prácu všetkých zúčastnených posádok a záchranných služieb.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je na izvanrednoj press konferenciji, među ostalim, posebno istaknuo problem oborinske odvodnje, zbog čega su brojne prometnice pod vodom. Tako je Marmontovom ulicom 'tekla rijeka', a Peristil je postao bazen. pic.twitter.com/lKhdEywoyj — Radio Dalmacija (@RadioDalmacija) July 8, 2025

Crazy hurricane force winds with hailstorm this morning did some damage around Split… pic.twitter.com/dy1K8tn6v2 — Michael Kao (@UrbanKaoboy) July 8, 2025

V dôsledku silnej búrky v Splite došlo v utorok k námornej nehode. Trajekt spoločnosti Jadrolinija Petar Hektorović narazil do katamaránu a veľkej výletnej lode, ktoré sa potopili... Posted by Chorvátsko s deťmi on Tuesday, July 8, 2025

Chorvátsko naďalej zostáva pod žltou výstrahou pre nebezpečenstvo búrok, uviedla Štátna hydrometeorologická služba. Policajné oddelenie v Splite dostalo veľké množstvo hlásení o škodách aj od občanov. Išlo najmä o pády stromov, poškodenie vozidiel a zaplavené pivnice. Hasiči sú od rána v pohotovosti a pomáhajú odstraňovať škody.

Strašno nevrijeme u Splitu uzrokovalo veliku štetu. Trajekt udario u dva broda jedan od njih je potonuo.https://t.co/76vRAX3BXw pic.twitter.com/Et34YwQdwC — Made-in-Croatia (@madecro) July 8, 2025

Olujno nevrijeme protutnjalo je Splitom. Četiri osobe su ozlijeđene. Šteta je velika. Polomljena su stabla, oštećena vozila, pala je dizalica u splitskom škveru, prevrnuta jedrilica na suhom vezu u lučici, trajekt je u splitskoj luci udario u dva broda, od kojih je jedan potonuo. pic.twitter.com/7WVwAfA53i — Radio Dalmacija (@RadioDalmacija) July 8, 2025

[ AŽURIRANO-nevrijeme u Splitu]

📞Tijekom prijepodneva, Županijski centar 112 Split zaprimio je više stotina poziva građana o posljedicama nevremena na području Splita

➡Prema trenutno dostupnim informacijama više osoba je ozlijeđeno pic.twitter.com/64r3jvW0u6 — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) July 8, 2025

Vietor odniesol aj niekoľko striech. Do opatery lekárov bolo po ničivej búrke zverených až 24 osôb. Vo väčšine prípadov išlo o drobné fyzické zranenia, modriny, škrabance, no personál nemocnice ošetroval aj zlomeniny. Zatiaľ podľa úradov nie je jasné aké veľké sú materiálne škody, no s istotou sa dá povedať, že búrlivé počasie po sebe zanechalo spúšť.