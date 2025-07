Šokujúci prípad v Děčíne: Nemocnica neinformovala rodinu o úmrtí pacientky, hrozná správa prišla až o dva dni!

(Zdroj: Getty Images)

82-ročná matka Ireny Kováčovej zomrela v nemocnici iba niekoľko hodín po hospitalizácii. Správu o smrti sa ale jej príbuzní dozvedeli až o dva dni neskôr, a to na základe vlastnej iniciatívy, upresnila pani Irena pre český idnes.cz.

Seniorka bola privezená do nemocnice v Děčíne z domova seniorov pre pretrvávajúce problémy s dýchaním a hroziacu zástavu srdca. Ešte v ten deň po osobnej návšteve v nemocnici synovia zistili, že matku museli resuscitovať a jej zdravotný stav je vážny. Po ich odchode mala seniorka zomrieť, no k príbuzným sa táto informácia nedostala.

Dcéra upresnila, že rovnako čakali na lekársku správu z nemocnice, no nikto sa neozýval. O dva dni neskôr teda kontaktovala nemocnicu s otázkou o zdravotnom stave matky. „Asi po dvadsiatich minútach telefonovania, keď ma prepájali medzi jednotlivé oddelenia ma primárka informovala, že maminka je už dva dni po smrti,“ uviedla zhrozená pani Kováčová.

Celý incident považuje pani Kováčová za nezákonný a necitlivý smerom k pozostalým. Uviedla, že nemocničný personál kontakt na príbuzných mal a preto im nič nebránilo v tom, informovať rodinu včas. Dcéra sa preto rozhodla obrátiť na lekársku komoru a ministerstvo zdravotníctva a prípad medializovať.

Zdesenie u nej vyvolala aj predstava, že by rodinu vôbec neinformovali a namiesto posledného želania jej matky by bola uložená do spoločného mestského hrobu. „Pohrebná služba nám povedala, že po siedmich dňoch od úmrtia, keď telo zosnulého nie je pochované ani spopolnené ho spopolnia sami a vysypú do spoločného hrobu,“ dodala pani Kováčová.

Nemocnica v Děčíne priznala pochybenie a uviedla, že ide o ojedinelý a doteraz nezaznamenaný prípad. „Je nám to veľmi ľúto,“ uviedla hovorkyňa KZ Miloslava Kučerová a vyjadrila pozostalým úprimnú sústrasť. „Spravíme všetko pre to, aby sa podobná situácia v budúcnosti už neopakovala,“ dodala. Do prípadu sa zapojil aj nemocničný ombudsman, ktorý uviedol, že išlo o zlyhanie personálu pre extrémne pracovné zaťaženie na urgentnom príjme. Úlohu zohrala aj zmena a striedanie ošetrujúcich lekárov. Hovorkyňa dodala, že napriek internej smernici preveria celý proces komunikácie s rodinami pozostalých.