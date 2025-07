Šok v Pardubiciach: Muž zomrel po rutinnej operácii! V tej istej nemocnici už zničili život malému Adamkovi (8)

(Zdroj: Getty Images)

Zdeněk Jozíf sa do pardubickej nemocnice vybral pre neutíchajúcu bolesť v krku. Na pohotovosti mu bolo oznámené, že má zápal na ľavej mandli vyvolaný streptokokom. Odporučili mu preto operáciu. „Po akútnej operácii krčnej mandle na klinike ORL Pardubickej nemocnice bol po troch dňoch prepustený domov, napriek bolestiam a zvýšeným zápalovým hodnotám,“ upresnila príbuzná muža v príspevku na sociálnej sieti.

Muž sa štyri dni po prepustení udusil krvou

V nemocnici dostal muž antibiotiká a v prepúšťacej správe bolo uvedené, že v prípade potreby má užiť lieky na bolesť, dodržiavať pokoj na lôžku a jesť vhodnú stravu, informuje CNN Prima News. Už v priebehu soboty ale muž skolaboval. „Bežal do kúpeľne a kričal na mňa, aby som okamžite volala do nemocnice na JIS. Z úst mu išla krv a hovoril, že sa udusí,“ opísala desivý zážitok vdova.

Patológia potvrdila, že Zdeněk bol zdravý človek

Privolaná rýchla záchranná služba aj napriek snahe nedokázala život muža zachrániť a na mieste zomrel. Príčinou jeho smrti bolo rozsiahle krvácanie a akútne zlyhanie dychu a obehu. „Na patológii nám povedali, že zomrel inak zdravý človek,“ dodala so smútkom vdova. Nariadená pitva zistila, že mužovi sa po operácii náhle zhoršil stav, ktorý poškodil cievu v krku a tá praskla. Podľa dcéry nebohého stačilo iba pár dní v nemocnici a dnes by mali doma zdravého otca a manžela.

Rodina podala trestné oznámenie pre podozrenie zo zanedbania starostlivosti

Rodina sa rozhodla nechať liečbu prešetriť a na nemocnicu a personál podala trestné oznámenie pre podozrenie zo zanedbania pooperačnej starostlivosti. Prijatie trestného oznámenia potvrdila pre CNN Prima News aj hovorkyňa pardubickej krajskej polície Markéta Janovská. K prípadu sa vyjadrilo aj vedenie nemocnice, ktoré informovalo, že operácia prebehla bez problémov. „Priaznivý priebeh operácie aj hospitalizácie umožnili v súlade s doporučením odbornej spoločnosti prepustenie pacienta na štvrtý pooperačný deň. Všeobecne sú v týchto prípadoch pacienti odoslaní do domácej starostlivosti s antibiotikami,“ dodal prednosta ORL kliniky nemocnice. Rodine navrhli vypracovanie nezávislého posudku od odborníka.

Zdravý chlapček skončil s poškodením mozgu

Nemocnica v Pardubiciach čelila kritike aj v minulosti a to pre prípad osemročného Adamka, ktorý rovnako po operácii mandlí skončil vo vegetatívnom stave. Štyri dni po operácii začal krvácať z operovanej rany a sestra so službukonajúcou lekárkou matku poslali do ambulancie ORL. Na odbornú pomoc čakali príliš dlho, dieťa vdýchlo množstvo krvi, ktoré spôsobilo ťažké poškodenie mozgu. Službukonajúcej lekárke bol vymeraný trest vo výške jedného roka s podmienečným odkladom na dva roky. Sestre bol vymeraný trest odňatia slobody vo výške šiestich mesiacov s ročným podmienečným odkladom.