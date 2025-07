Šesť zranených počas prvého behu s býkmi v Pamplone: Býky pošliapali viacerých bežcov

Prvý beh s býkmi v Pamplone (Zdroj: TASR/AP Photo/Miguel Oses)

V nedeľu sa v meste začali deväťdňové slávnosti sv. Firmína, ktorých história siaha až do 16. storočia. Súčasťou osláv sú aj koncerty, sprievody či náboženské procesie. Vrcholom osláv je však práve beh so šiestimi býkmi na 825-metrovej trase cez úzke uličky starého centra mesta až do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Bežci majú na sebe zvyčajne biele odevy s červenými šatkami a šerpami.

Na televíznych záberoch bolo vidieť, že býky v pondelok pošliapali viacerých účastníkov. Niektoré zo zvierat pritom vážia viac než 600 kilogramov. Zranení mladí muži boli prevezení do nemocnice, uviedli organizátori. Každoročne sa počas behu zrania desiatky z tisícov bežcov, zväčša mladých mužov. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, pričom k poslednému úmrtiu došlo v roku 2009.

Aktivisti bojujúci za práva zvierat označujú beh s býkmi za "krutosť zo stredoveku" a tvrdia, že by sa mal okamžite zastaviť. Napriek tomu však festival priláka každé leto tisíce návštevníkov z celého sveta. Oslavy v tomto roku otvorili vybraní propalestínki aktivisti.