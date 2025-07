Do databázy aerolinky sa nabúrali hackeri! Letecká spoločnosť očakáva únik údajov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CANBERRA - Austrálska letecká spoločnosť Qantas očakáva významný únik údajov po tom, čo sa do jej databázy nabúrali hackeri. Píšu to dnes tlačové agentúry. Databáza, do ktorej sa podarilo hackerom preniknúť, obsahovala údaje zhruba šiestich miliónov ľudí. Spoločnosť tvrdí, že útok neovplyvnil zabezpečenie jej letov.