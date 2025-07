Izrael súhlasí s podmienkami 60-dňového prímeria v Pásme Gazy, tvrdí Trump

americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP )

Trump zvýšil tlak na izraelskú vládu a Hamas, aby dosiahli prímerie a dohodu o prepustení rukojemníkov a ukončili vojnu v Gaze. Budúci pondelok v Bielom dome privíta izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

„Moji zástupcovia mali dnes dlhé a produktívne stretnutie o Gaze s Izraelčanmi. Izrael súhlasil s podmienkami potrebnými na uzavretie 60-dňového prímeria, počas ktorého budeme pracovať so všetkými stranami na ukončení vojny,“ napísal Trump na sociálnych sieťach. Záverečný návrh podľa neho predložia Katar a Egypt. „Pre dobro Blízkeho východu dúfam, že Hamas prijme túto dohodu, pretože lepšie to nebude — bude to len horšie,“ dodal Trump.

Izraelský minister pre strategické záležitosti Ron Dermer viedol v utorok vo Washingtone s predstaviteľmi vlády USA rozhovory o možnom prímerí v Gaze, Iráne a ďalších otázkach. Očakávalo sa, že sa stretne s viceprezidentom J. D. Vanceom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a osobitným vyslancom Steveom Witkoffom.

Trump už v utorok pred novinármi zopakoval, že dúfa, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom dohodnú budúci týždeň. Reagoval na otázku, či sa dohodu podarí uzavrieť pred návštevou Netanjahua vo Washingtone. Nádeje na zastavenie bojov v Gaze, kde viac ako 20 mesiacov trvajúca vojna spôsobila humanitárnu krízu, podnietilo rýchle ukončenie 12-dňového iránsko-izraelského konfliktu.

Armáda oznámila zachytenie rakety odpálenej z Jemenu

Izraelská armáda v utorok oznámila, že zachytila raketu odpálenú z Jemenu. Správa prišla po tom, ako sa vo viacerých oblastiach krajiny vrátane Jeruzalema ozvali sirény leteckého poplachu, informuje AFP.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac po zostrelení rakety vyhlásil, že „s Jemenom sa bude zaobchádzať ako s Teheránom“. Zjavne tým narážal na nedávny 12-dňový konflikt medzi Izraelom a Iránom, počas ktorého izraelské sily vykonávali letecké údery na iránske vojenské a jadrové zariadenia, ako aj ciele v tamojšom hlavnom meste. „Po zasiahnutí hlavy hada v Teheráne zasiahneme aj húsíov v Jemene. Každému, kto zdvihne ruku proti Izraelu, bude odseknutá ruka,“ dodal Kac podľa stanoviska svojej kancelárie.

Jemenskí povstalci húsíovia, podporovaní Iránom, útočia raketami a dronmi na Izrael opakovane odvtedy, čo útok ich palestínskeho spojenca Hamasu na Izrael z októbra 2023 vyvolal vojnu v Pásme Gazy.V sobotu húsíovia oznámili odpálenie balistickej strely na Izrael po prvý raz od izraelsko-iránskeho prímeria z 24. júna. Jemenskí povstalci tvrdia, že konajú v solidarite s Palestínčanmi. Izrael vykonal viacero odvetných úderov na ich ciele v Jemene.