Agenti KĽDR sa pod falošnou identitou snažia zamestnať v amerických IT spoločnostiach

Experti na kybernetickú bezpečnosť nedávno odhalili, že do niekoľkých veľkých firiem v USA sa infiltrovali severokórejskí agenti. Cez výberové konania úspešne prešli prostredníctvom falošnej identity a nástrojov umelej inteligencie. Potom pracovali iba z domu, čo umožňujú mnohé americké firmy po pandémii ochorenia Covid-19.

Severokórejským agentom pomáhali aj občania USA, Číny, Spojených arabských emirátov a Taiwanu

Podľa ministerstva spravodlivosti až 100 amerických spoločností nevedomky zamestnalo ľudí napojených na severokórejský režim. Prístup do podnikových systémov potom využili na krádež duševného vlastníctva a virtuálnych mien. Severokórejským agentom pomáhali aj občania USA, Číny, Spojených arabských emirátov a Taiwanu. Prokuratúra obžalovala dvoch amerických, šesť čínskych a dvoch taiwanských občanov.

Dostali sa napríklad do nemenovanej zbrojárskej firmy z Kalifornie, ktorá vyvíjala zariadenia poháňané umelou inteligenciou. Niektoré jej technické údaje následne odoslali do zahraničia. „Každá spoločnosť, ktorá má zmluvy so štátom a využíva prácu na diaľku by sa v budúcnosti mohla stať obeťou takýchto praktík,“ povedal pre Politico nemenovaný predstaviteľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Podľa Bretta Leathermana z kybernetického oddelenia FBI „severokórejskí IT pracovníci podvádzajú americké spoločnosti a kradnú identity súkromných osôb, a to všetko na podporu severokórejského režimu“.