Vodca sekty, ktorý sa označuje za prevtelenie Ježiša, mieri za mreže: Dostal 12 rokov

Sergej Torop, ktorý tvrdí že je reinkarnáciou Ježiša Krista (Zdroj: X)

MOSKVA - Súd v meste Novosibirsk poslal na 12 rokov do väzenia vodcu ruskej sekty nazývanej Cirkev posledného zákona, ktorého uznal vinným okrem iného z poškodenia zdravia jeho stúpencov. Napísala to dnes agentúra Reuters, podľa ktorej o sebe štyridsaťšesťročný bývalý dopravný policajt Sergej Torop tvrdí, že je reinkarnáciou Ježiša Krista. On aj jeho dvaja pomocníci, ktorých súd tiež odsúdil, obvinení popreli.