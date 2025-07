Bez mobilu, bez kontaktu so svetom a bez stresu: Dobrovoľné väzenie ako nový wellness trend?!

(Zdroj: Getty Images)

HONGCHEON - Znie to ako šialený nápad, no ľudia po celom svete si dobrovoľne platia za to, aby sa na niekoľko dní ocitli vo „väzení“ bez mobilu, hodín či kontaktu s ostatnými. Cieľ? Útek pred hektickým životom a návrat k vnútornému pokoju.

V čase, keď sme nonstop pripojení na internet, bombardovaní notifikáciami a hlukom mesta, sa ticho stalo luxusom. A niektorí sú zaň ochotní platiť. Doslova. V juhokórejskom meste Hongcheon existuje netradičný koncept s názvom „Prison Inside Me“ – falošné väzenie, ktoré funguje ako zvláštne wellness centrum. Namiesto masáží, bazéna a bufetových stolov tu návštevníkov čakajú betónové steny, samota a dobrovoľná izolácia, informoval portál indy100.com.

Začalo to v roku 2013 ako experiment, no odvtedy do zariadenia zavítali tisíce hostí, ktorí túžili po jedinom, úplnom úniku. Hneď po príchode odovzdajú telefóny, hodinky aj všetky digitálne zariadenia. Namiesto toho dostanú len základné hygienické potreby a väzenskú uniformu.

„Čas tu neexistuje, existuje len ticho," hlásajú organizátori. Izby sú minimalistické: tenká karimatka namiesto postele, malá čajová súprava na okennej parapete, záchod bez zrkadla a... nič viac. Žiadna televízia, žiadne rozptýlenie, žiadne rozhovory. Iba vy, vaše myšlienky a nekompromisné ticho. Pred samotným zatvorením sa do izieb sa účastníci môžu ešte raz prejsť a zúčastniť sa spoločnej meditácie. Potom už nasleduje izolácia. Jedlo dostávajú v tichosti do izby a jedia ho osamote. Známy YouTube kanál Yes Theory sa rozhodol tento koncept vyskúšať na vlastnej koži. Za pobyt zaplatili 88 dolárov. „Keď sa zavreli dvere, moje telo okamžite vyplo,“ priznal jeden z členov. „Ako keby sa konečne dostalo k odpočinku, po ktorom celé roky túžilo.“

Prečítajte si tiež Utiekol z väznice ukrytý v osobnej batožine spoluväzňa: Podľa úradov má väzby na organizovaný zločin

Na internete sa strhla vášnivá diskusia. Na Reddite sa objavili komentáre typu: „Keď som bola tínedžerka, nechápala som, prečo by si niekto platil za ticho. Dnes ako mama uvažujem, koľko to stojí a kedy môžem ísť.“ Iný užívateľ zavtipkoval: „Dajte mi tri roky, vyjdem odtiaľ s titulom a tehličkami na bruchu."