Taliansko chce zahrnúť stavbu mosta na Sicíliu do obranných výdavkov NATO

(Zdroj: pixabay.com/juliacasado1)

RÍM - Talianska vláda sa bude snažiť presadiť, aby bola do obranných výdavkov zaradená aj dlhodobo plánovaná výstavba mosta z talianskej pevniny na ostrov Sicília. Náklady na stavbu by sa tak mohli zarátať do záväzku minúť na obranné výdavky ročne päť percent HDP, na čom sa lídri členských štátov NATO dohodli na minulotýždňovom summite v holandskom Haagu. Informuje o tom článok portálu Politico.

Výstavbu mosta cez Messinský prieliv presadzujú minister dopravy Matteo Salvini a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Most by mal podľa nich okrem ekonomickej aj vysokú strategickú hodnotu. Jeho cena sa odhaduje na 13,5 miliardy eur a po dokončení by bol najdlhším visutým mostom na svete. Vláda v Ríme v dokumente zverejnenom v apríli uviedla, že „most cez Messinský prieliv má strategický význam pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť, a to do takej miery, že bude zohrávať kľúčovú úlohu v oblasti obrany a bezpečnosti a uľahčí pohyb talianskych ozbrojených síl a spojencov v NATO“.

Politico pripomína, že z piatich percent celkových výdavkov do obrany môžu členské štáty minúť 1,5 percenta na iné projekty spojené s obranou vrátane infraštruktúry. Predstaviteľ talianskeho ministerstva financií pre portál povedal, že označenie mosta za vojenský projekt by mohlo pomôcť prekonať aj ekonomické a strategické bariéry, ktoré v minulosti jeho výstavbe bránili.

Spor o vojenskú relevantnosť a regionálne investície v Taliansku

Podľa Politica je však otázne, či predstavitelia v NATO schvália most ako vojenský výdavok. Messinský prieliv leží oficiálne mimo jediného vojenského koridoru NATO v Taliansku, ktorý sa začína v prístavoch v regióne Apúlia na päte Apeninského polostrova, prechádza cez Jadran do Albánska a pokračuje do Severného Macedónska a Bulharska.

Nápad talianskej vlády zároveň kritizuje opozícia. „Je to výsmech občanom a záväzkom prijatým v NATO. Pochybujem, že tento blaf vlády bude akceptovaný," povedal Giuseppe Antoci, poslanec Európskeho parlamentu z ľavicovo-populistického Hnutia piatich hviezd. Opozícia kritizuje aj to, že most by prepojil dva najchudobnejšie regióny Talianska, ktorým by viac prospeli investície do už existujúcich cestných spojení.