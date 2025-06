Vo väčšine Francúzska platí výstraha pred horúčavami, juh sužujú aj požiare

Horúčavy vo Francúzsku. (Zdroj: SITA/Kamil Zihnioglu)

V departemente Aude bol pre požiare uzavretý úsek diaľnice A61 a evakuovaný kemp v obci Bizanet, kde bolo do boja s plameňmi nasadených vyše 150 hasičov, ktorým pomáhali aj hasiace vrtuľníky.

Sedem požiarov po nehode s grilom

Celkovo však bolo v okolí hlásených dovedna až sedem požiarov. Vypukli údajne po tom, ako istá osoba prevážala v prívese gril s ešte tlejúcimi uhlíkmi, uviedol v nedeľu pre televíziu BFMTV šéf miestnej civilnej ochrany Christian Pouget. Dosiaľ však nie je zrejmé, či boli požiare založené úmyselne, alebo vznikli len náhodou. Podľa Pougeta však zasiahli zhruba 400 hektárov porastov.

Francúzska tlačová agentúra AFP približuje, že oranžová výstraha, a síce druhý najvyšší stupeň varovania pred horúčavami, a teda aj zvýšeným rizikom požiarov, platí od pondelka do zhruba polovice týždňa pre 84 z celkových 101 departmentov.

Teplotné rekordy

Na niektorých miestach na juhu krajiny presiahla v nedeľu denná teplota 40 stupňov Celzia. Juh Francúzska pritom sužujú horúčavy už od piatka, v pondelok sa však rozšíria takmer do celej krajiny. V okolí Stredozemného mora sa očakávajú teplotné maximá na úrovni 37 až 40 stupňov Celzia. Horúčavy by v tejto krajine mali vrcholiť v utorok a v stredu, keď sa očakávajú teploty až do 41 stupňov Celzia.

Krízové zasadnutie vlády a preventívne zatváranie škôl

Francúzska vláda absolvovala v nedeľu večer tzv. medzirezortné krízové zasadnutie, aby v tomto čase preskúmala usmernenia a vhodné opatrenia, najmä pokiaľ ide o zdravie, povedal minister vnútra Bruno Retailleau. Viaceré mestá sa rozhodli, že od pondelka preventívne zatvoria školy.