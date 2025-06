Americký úradník prehovoril: Po útoku na Irán panuje v Bielom dome veľký strach! TOTO je jeho dôvod

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Oficiálne víťazný tón, neoficiálne panika. Kým americký prezident Donald Trump oznamuje útok na iránske jadrové zariadenia ako triumf diplomacie silou, jeho administratíva čelí strašidlu nekontrolovanej odvety. Strach z rozšírenia konfliktu, ktorý mal byť rýchly a chirurgický, prerastá do najvyšších kruhov mocenskej štruktúry USA. A v Teheráne sa hovorí o vojne.

Nočný útok na jadrové objekty

V noci na nedeľu SEČ Spojené štáty americké zaútočili na viaceré iránske jadrové objekty. Prezident Donald Trump to najskôr zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social, následne vystúpil z Oválnej pracovne s prejavom, ktorý mal pôsobiť rozhodne a víťazne.

Pod touto lesklou fasádou sa však v Bielom dome hromadia pochybnosti a strach. Podľa informácií Politico panuje v Trumpovej administratíve hlboké znepokojenie z možnej iránskej odvety, ktorá by mohla vtiahnuť Spojené štáty do ďalšej blízkovýchodnej vojny — presne tej, ktorej sa Trump aj jeho viceprezident J. D. Vance chceli za každú cenu vyhnúť.

„Nevíme, do čoho sme sa namočili,“ znie z Bieleho domu

„Nevieme, nakoľko nás to vtiahne do niečoho zdĺhavého,“ uviedol pod podmienkou anonymity jeden z úradníkov americkej administratívy. Iný insider popísal atmosféru ako plnú rizík eskalácie.

Ak by iránska odplata spôsobila veľké straty — vrátane amerických životov — Biely dom by čelil rastúcemu tlaku na hlbšie zapojenie do vojny.

Teherán: Toto je vojna. A máme právo sa brániť

Iránske ministerstvo zahraničných vecí reagovalo ostro a bez okolkov: americké údery označilo za akt vojny.

Vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AP, iránska diplomacia vyhlásila: „Svet nesmie zabudnúť, že to boli Spojené štáty, ktoré – počas prebiehajúceho diplomatického procesu – zradili diplomaciu tým, že podporili agresiu genocídneho a bezprávneho izraelského režimu.“

Irán si zároveň vyhradil právo brániť sa všetkými dostupnými prostriedkami proti „americkej vojenskej agresii a zločinom tohto režimu“.

Expert: Irán vie, že by vojnu prehral. Ale to neznamená, že nebude vracať údery

Austrálsky expert na Blízky východ Ian Parmeter z National University varuje pred troma scenármi ďalšieho vývoja:

Ustúpenie Iránu a deeskalácia napätia

Obmedzené zapojenie USA, pod tlakom verejnosti, ktorá ďalšiu vojnu nechce

Protiútok Iránu, aj keď len symbolický

Parmeter pripomína incident z roku 2020, keď USA zabili generála Kásema Solejmáního. V reakcii vtedy Teherán vypálil rakety na dve americké základne v Iraku — bez obetí, s minimálnymi škodami.

„Irán síce vyhlásil, že príde tvrdá odpoveď, ale následne prohlásil, že vec je uzavretá,“ pripomína odborník.

Aj teraz sa môže zopakovať podobný scenár — symbolická odplata, za ktorou bude nasledovať snaha o zmierenie. Ale tentoraz sú stávky vyššie.

Tichý strach za múrmi moci

Hoci Trump pred národom hrá rolu silného vodcu, v zákulisí narastá úzkosť z toho, čo bude ďalej.

USA vyslali bombardéry B-2, prekonali diplomatický rámec, zasiahli citlivé jadrové ciele. A teraz čakajú, či sa iránska reakcia zmestí do medzí, alebo roztvorí brány pekla ďalšej vojny, ktorá by mohla trvať roky — a zasiahnuť celý región.

Úder padol, ale dôsledky sa ešte len prebúdzajú. A ak sa naplnia najhoršie scenáre, nedávne bombové výbuchy môžu byť len úvodom k explózii, ktorá zmení Blízky východ — a možno aj svet.