Svet sa trasie pri hrozbe z Iránu: Chce zablokovať dôležitý prieliv! Hrozí ochromenie svetového trhu

Hormuzský prieliv (Zdroj: SITA/AP Photo/Jon Gambrell)

Kľúčové úžiny v ohrození

Hormuzský prieliv — úzka morská brána medzi Ománom a Iránom — je miestom, cez ktoré prechádza až 20 percent celosvetového obchodu s ropou a zemným plynom. Ak by Irán túto trasu zablokoval, nielenže by paralyzoval energetický export krajín Perzského zálivu, ale okamžite by tým spôsobil šok na svetových trhoch.

Portál Newsweek informoval, že iránsky parlament už počas nedele odhlasoval súhlas s prípadnou blokádou. Ide však len o prvý krok. Skutočné rozhodnutie je v rukách Najvyššej rady národnej bezpečnosti, elitného 20-členného orgánu zloženého z prezidenta Masúda Pezeškjána, ministrov a kľúčových poradcov najvyššieho duchovného vodcu Alího Chámeneího. Ten musí akékoľvek rozhodnutie posvätiť.

Revolučné gardy: Ak bude treba, zasiahne sa

Hoci k samotnej blokáde zatiaľ nedošlo, veliteľ elitných Revolučných gárd Ismaíl Kosárí vyslal svetu jasný signál: „Je to na pláne a uskutoční sa, ak to bude nevyhnutné.“

Ak by sa prieliv uzavrel, ceny ropy i plynu by raketovo vystrelili a svet by pocítil dramatický nedostatok energií. Podľa denníka Al Arabiya už Irán v minulosti podobnými vyhrážkami operoval, nikdy ich však nepremenil na realitu. Súčasná eskalácia však môže situáciu zmeniť.

USA udreli, Trump varuje pred ďalšími ranami

Napätie medzi Teheránom a Washingtonom vystrelilo do nových výšin počas uplynulého víkendu. V noci na nedeľu zaútočili americké bombardéry B-2 na tri ciele priamo na území Iránu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa išlo o zariadenia spojené s iránskym jadrovým programom.

„Všetky ciele boli zničené,“ vyhlásil Trump a zároveň odkázal Teheránu, že ak nepristúpi na diplomatické riešenie, čakajú ho „oveľa tvrdšie údery“. Zdôraznil, že ak by sa Irán pokúsil o odvetu, „stretne sa s omnoho väčšou silou“.

Izrael ďakuje, útoky pokračujú

Americký útok okamžite privítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Trumpovi verejne poďakoval a vyhlásil, že tým ochránil nielen Izrael, ale aj celý svet.

„Dejiny si zapamätajú, že prezident Trump zakročil proti najnebezpečnejšiemu režimu a znemožnil mu získať tie najničivejšie zbrane,“ odkázal Netanjahu vo videu ešte pred Trumpovým vystúpením.

Izrael v posledných týždňoch sám podniká sériu vzdušných a raketových útokov na území Iránu. Zameriava sa na jadrové zariadenia, vedcov, vojenských veliteľov i ropné polia. Oficiálne to odôvodňuje snahou zastaviť vývoj iránskej jadrovej bomby. Teherán však tvrdí, že jeho program má výlučne civilný charakter.

Drony a rakety už lietajú

Napätie nezostáva len pri vyhláseniach. Irán v posledných dňoch spustil vlnu odvetných útokov na Izrael — zasiahol pomocou dronov a rakiet. Blízky východ tak balansuje na hrane ďalšej veľkej krízy.

Svet sleduje situáciu s napätým dychom. Ak by Irán skutočne uzavrel Hormuzský prieliv, ekonomické a politické dôsledky by zasiahli prakticky každú krajinu planéty.