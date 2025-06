Hrozná rodinná tragédia: Bábätko zabil vlastný otec! Dostal infarkt a priľahol ho

Otec priľahol svoje dieťa. (Zdroj: Facebook)

Infarkt pri spoločnom spánku sa skončil smrťou

Tridsaťpäťročný Nurul Effendy Ibrahim ležal v posteli so svojím trojmesačným synom, keď ho zrazu postihol infarkt. Muž stratil vedomie a celou váhou tela pritlačil vlastné dieťa, ktoré tak nemohlo dýchať.

Ako uvádza britský web The Mirror, matka dieťaťa a zároveň manželka zosnulého, štyridsaťročná Azura, vstúpila do izby o chvíľu neskôr. To, čo našla, ju okamžite vydesilo. „Nebola tam žiadna krv, ale okamžite som vedela, že niečo nie je v poriadku,“ povedala miestnym médiám otrasená žena.

Bábätko pod telom nevládneho otca ešte dýchalo

Azura popísala, že jej manžel bol v bezvedomí a ich bábätko, hoci ešte dýchalo, bolo pritlačené pod jeho telom. Na pomoc prišli ďalší členovia rodiny – otca museli z postele odtiahnuť dvaja ľudia, aby sa dostali k dieťaťu.

Miminko už však medzitým začalo modrieť od nedostatku kyslíka. „Našli ho celé modré... ešte dýchal, ale slabo,“ opísal situáciu jeden z príbuzných.

Bábätko bolo okamžite prevezené do nemocnice, kde však zraneniam podľahlo. O úmrtí informoval denník Free Malaysia Today.

Na syna čakali 15 rokov

Rodinu táto tragédia zasiahla obzvlášť hlboko. Dieťa bolo ich tretím potomkom, no na jeho narodenie čakali s manželkou dlhých pätnásť rokov.

Príbuzní uviedli, že Nurul si už noc pred tragédiou sťažoval na bolesti na hrudi, no bolesti zľahčoval a neprikladal im váhu – jednoducho nad nimi len „pokrčil plecami“. Osudné zanedbanie signálu, ktorý mohol znamenať predzvesť infarktu, napokon stálo život nielen jeho, ale aj jeho vytúženého syna.