Radikálny krok Talianov: STOPKA dieslom starším ako 10 rokov! Týka sa to aj turistov, môžete prísť o vodičák

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA/RÍM – Taliansko patrí k obľúbeným dovolenkovým destináciám mnohých Slovákovom. Okrem dobrého jedla, pekných pláží a bohatej histórie našincov na tejto južanskej krajine láka aj možnosť pohodlne sa do nej dostať behom pár hodín vlastným autom. Už čoskoro však mnohí z nich narazia na veľký problém. Taliansko totiž zavádza zákaz vstupu do mesta pre dieslové autá staršie ako 10 rokov.

Zákaz vstupu dieslov starších ako 10 rokov do mesta zavádzajú Taliani od 1. októbra 2025. Informuje o tom portál topspeed.sk. Zákaz sa týka áut starších než 08/2015. Zákaz pritom neplatí len pre cudzincov, ale aj miestnych, čo nejednej talianskej rodine skomplikuje situáciu.

Podmienky sa menia región od regiónu. V Lombardii začne od októbra platiť celoplošný zákaz pre obce s viac ako 30 000 obyvateľmi. Od roku 2026 bude zákaz platiť aj pre úžitkové vozidlá a od roku 2027 aj pre nákladné.

V regióne Piemont pôjde o sezónny zákaz, od 1. októbra do 15. apríla a iba počas pracovných dní od 8:30 do 18:30 hod. Platiť bude pre obce s viac než 30 000 obyvateľmi, čo je napríklad aj populárny a známy Turín. Za porušenie dostanete pokutu 168 eur. V prípade opakovaného priestupku vám dokonca hrozí zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Benátky (Zdroj: Getty Images)

Pre región Emilia-Romagna bude platiť tiež celoplošný zákaz od 1. októbra 2025 a to pre mestá s viac ako 30 000 obyvateľmi, ale aj pre mesto Bologna vrátane jeho okolia. Zákaz bude platiť od 8:30 do 18:30 hod. O výnimku budú môcť požiadať robotníci pracujúci na zmeny alebo napríklad rodiny v hmotnej núdzi či osoby so zdravotným postihnutím.

Benátky zavedú obmedzenie v závislosti od situácie. Od 1. októbra 2025 platí zákaz vjazdu do všetkých obcí s viac ako 30 000 obyvateľmi počas pracovných dní od 8:30 do 18:30 hod. Ak kvalita ovzdušia dosiahne v tomto regióne červený stupeň, zákaz platí aj pre úžitkové vozidlá. Za porušenie vám hrozí pokuta od 168 do 679 eur. V prípade opakovaného priestupku hrozí odobratie vodičského preukazu. V benátskom regióne je možné získať výnimku, ak najazdíte menej, než 10 000 km osobným alebo 12 000 km nákladným autom kategórie Euro 5 za jeden rok. Podmienkou je inštalácia elektronického zariadenia na sledovanie počtu najazdených kilometrov.

Zákaz neobíde ani nesmrteľný Rím. Od 1. novembra 2025 bude platiť zákaz vjazdu do zelenej zóny, ktorá nepredstavuje len samotné centrum, ale aj San Giovanni, Monteverde, Nomentana, Appio Latino, Prati a ďalšie mestské časti.

Vo Florencii platí zákaz už teraz – zaviedli ho 1. júna 2025. Pomocou kamier sú všetky vozidlá kontrolované podľa poznávacích značiek. Ak vozidlo nepatrí do kategórie Euro 6 alebo nemá udelenú výnimku, automaticky bude majiteľovi udelená pokuta.