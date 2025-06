Traja Slováci jej zničili život! Školáčku (12) v Anglicku tri dni znásilňovali, dnes spí s rodičmi a bojí sa tmy

(Zdroj: Facebook, Crown Prosecution Service)

Traja muži zo Slovenska boli usvedčení z toho to, že v anglickom Doveri uniesli z parkoviska len 12-ročné dievča, ktoré nadrogovali a opakovane znásilňovali. K ohavnému činu došlo ešte minulý rok v auguste. Dvaja Slováci, 26-ročný Kevin Horvath a 38-ročný Ivan Turtak, pristúpili na parkovisku pri jednom zo supermarketov k mladej dievčine a vyzvali ju, aby nastúpila do ich auta. Spolu s tretím mužom, 27-ročným Ernestom Gunarom, ju následne odviezli do Ivanovho bytu.

Odtiaľ ju previezli do karavanu patriaceho Ernestovi vo Folkestone, kde jej podali metanfetamín a amfetamín. Následne dievča opakovane znásilňovali. Mladej obeti sa napokon podarilo utiecť, keď sa zobudila skôr ako oni. Polícia ju následne našla v Doveri. Muži jej zobrali aj mobilný telefón, ktorý sa neskôr našiel v Horváthovom aute.

Úplne iné dieťa

Ako pre britské médiá uviedla matka obete, jej dcéra po úteku polícii spočiatku nepovedala pravdu – zo strachu. Až doma, po tom, ako sa psychicky zrútila, priznala, čím si prešla. „Povedala mi, že chcela zomrieť. Bolo to úplne iné dieťa,“ uviedla so slzami v očiach. Odvtedy má dievča výrazné psychické následky – neodchádza z domu bez rodičov, spáva na matraci v ich izbe a trpí nočnými záchvatmi paniky.

„Predtým bola veselá, spoločenská. Teraz je úplne uzavretá,“ povedala matka. Podľa rodičov bola dcéra vždy pod dozorom – na nákupy chodila len s kamarátkami, ktorých poznali, väčšinou sa stretávali u nich doma. „Nikdy sme ju len tak nepustili. Toto zničilo všetko, čo sme sa snažili ochrániť,“ povedal otec.

Rozsudok padne v septembri

Prokuratúra vyzdvihla odvahu dievčaťa: „Vďaka jej výpovedi boli títo muži postavení pred spravodlivosť. Dúfame, že rozsudok jej prinesie aspoň malý pocit úľavy,“ uviedla Catherine Wearová z Crown Prosecution Service. Po zatknutí troch mužov polícia uviedla, že našla ich DNA na trupe, oblečení a intímnych partiách dievčaťa. Kevin Horvath sa priznal k viacerým znásilneniam, Ivan Turtak k vyhotovovaniu detskej pornografie a Ernest Gunar k jednému prípadu znásilnenia – súd ho však usvedčil aj z ďalších. Tresty budú známe 12. septembra.