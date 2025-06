MIMORIADNE Slovensko a Maďarsko spôsobili ŠOK na európskych rokovaniach: Ide o ruský plyn!

(Zdroj: Topky)

LUXEMBURG - Slovensko a Maďarsko sa v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre telekomunikácie a energetiku v Luxemburgu vyslovili proti plánu zakázať dovoz plynu z Ruska do EÚ do konca roka 2027. Oznámil to v pondelok námestník poľského ministra pre klímu a životné prostredie Krzysztof Bolesta s tým, že Slovensko a Maďarsko zablokovali vydanie spoločného vyhlásenia. Plán podľa neho podporilo zvyšných 25 členských štátov EÚ, informujeme podľa správy agentúry PAP.