Európska komisia údajne navrhne okamžitý zákaz nových zmlúv o dodávkach ruského plynu

BRUSEL - Návrhy Európskej komisie (EK) na úplný zákaz dodávok ruského plynu do Európskej únie (EÚ) zahŕňajú okamžitý zákaz nových zmlúv o dodávkach plynu medzi členskými štátmi bloku a Ruskom, pričom existujúce dlhodobé zmluvy musia byť postupne zrušené do 1. januára 2028. Informáciu priniesol v pondelok denník Financial Times (FT), pričom sa odvolal na návrhy, ktoré má Komisia oficiálne predložiť 17. júna. Informuje správa agentúry TASS.