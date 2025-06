Sýrskeho lekára odsúdili na doživotie! Ide o zločiny proti ľudskosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sudca súdu vo Frankfurte Christoph Koller uviedol, že 40-ročný Músá počas sýrskej občianskej vojny páchal zločiny, ktoré boli súčasťou „brutálnej reakcie Asadovho diktátorského, nespravodlivého režimu“. Okrem zločinov proti ľudskosti súd uznal Músu za vinného aj z vraždy, mučenia a vojnových zločinov.

Sýrsky lekár v rokoch 2011 až 2012 v nemocniciach v mestách Homs a Damask mučil väznených civilistov, odporcov prezidenta Asada, ktorých bil obuškami, kopal a spôsoboval im ďalšie zranenia, niekedy aj pomocou zdravotníckych prístrojov. Podľa prokurátorov tiež spôsobil popáleniny na genitáliách tínedžera a podal smrtiacu injekciu pacientovi, ktorý sa bránil bitiu. Prokuratúra ho vinila zo zabitia jednej osoby, 18 prípadov mučenia, ťažkého ublíženia na zdraví a spôsobenia vážnej psychologickej ujmy, ako aj ďalších zločinov vrátane jedného, ktorý viedol k úmrtiu ďalšej osoby.

Músá pricestoval do Nemecka v roku 2015 na základe pracovných víz určených pre pre vysokokvalifikovaných zamestnancov v čase, keď státisíce Sýrčanov utekali pred občianskou vojnou vo svojej domovine. Až do roku 2020 pracoval v Nemecku ako ortopéd. Polícia ho zadržala po výpovediach sýrskych svedkov v júni 2020. Músá odmieta všetky obvinenia.

Nemecký týždenník Der Spiegel informoval, že na súde vypovedali jeho kolegovia a tiež osoby, ktoré boli v minulosti zadržané v Sýrii a uviedli, že spoznali Músu. Jeden z bývalých väzňov povedal, že bol nútený nosiť telá pacientov, ktorí zomreli po tom, čo im Músá podal injekciu so smrtiacou látkou. Ďalší svedok uviedol, že vojenská nemocnica v Damasku, kde bol zadržiavaný, bola známa ako „bitúnok“. Músá ešte na začiatku súdneho procesu v roku 2022 vyhlásil, že bol svedkom bitiek, ale odmietol, že by pacientov bil on. Tvrdil, že sa bál vojenskej polície, ktorá kontrolovala nemocnice, a preto neprehovoril o udalostiach v zdravotníckych zariadeniach.

V Nemecku stíhali už viacero osôb podozrivých zo spáchania zločinov počas sýrskej občianskej vojny, a to na základe princípu tzv. univerzálnej jurisdikcie, ktorá umožňuje stíhať v zahraničí osoby obvinené zo závažných zločinov. Berlín sa aj po páde Asada z 8. decembra 2024 zaviazal, že bude pokračovať v stíhaní osôb podozrivých zo zločinov spáchaných počas občianskej vojny v Sýrii. Prisľúbil pritom, že pred súd predvedie všetkých Asadových stúpencov, ktorí ušli do Nemecka.