Máte mikropenis? Doktor vám možno ponúkne riešenie

Po vyhlásení Penny Talbotovej, ktorá si vraj užíva horúce intímne chvíle s partnerom, ktorého dĺžka penisu má sedem centimetrov, sa rozvírila živá diskusia o tom, čo je to vlastne malý penis. Lekár Gareth Nye zo Salfordskej univerzity povedal: „Definitívne číslo je o 2,5 štandardnej odchýlky menšie ako priemer pre váš vek a demografiu. Pri maximálnej dĺžke by to bolo menej ako 9,3 cm. Existuje však mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú maximálnu dĺžku vrátane obezity, pretože nadbytočný tuk sa môže ukladať v panvovej oblasti a znižovať funkčnú dĺžku.“ Odborník pokračoval: „Väčšina detí sa s touto predispozíciou narodí. Často je to spôsobené genetikou alebo nižšou produkciou testosterónu počas tehotenstva. Indikačnými faktormi sú aj stavy rastového hormónu alebo zmeny v hypofýze počas vývoja. S týmto stavom sa spája aj vystavenie niektorým liekom na zníženie plodnosti počas tehotenstva.“

Ako predĺžiť mikropenis?

Ľudia, ktorí chcú predĺžiť svoj mikropenis, majú k dispozícii viacero metód, hoci žiadna z nich nie je dokonalá. Lekár Nye pokračoval: „V každom prípade je to možné: Testosterón sa často podáva v ranom detstve, aby zlepšil dĺžku mužstva, a po puberte sa podáva znova, ak je problém so semenníkmi. K rastu blízkemu priemernej veľkosti vedie hormonálna terapia iba zriedkavo a preto môže byť pre vás vhodnou voľbou operácia. Chirurgický zákrok je však len málokedy priamy a má veľký počet nedostatkov, takže nepatrí medzi bežné zákroky. Keďže ste obmedzení tkanivom a dostupnou kožkou, tak je veľmi málo toho, čo sa dá urobiť pre zväčšenie dĺžky bez operácie. Pumpy a strečingy nepomôžu ani natrvalo a ani dôsledne.“