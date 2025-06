NOVÉ zábery z Buče chytajú za srdce: Do ulíc vtrhli ozbrojení Rusi a začali vraždiť ženy a deti

Nové zábery masakry v ukrajinskej Buči. Ruské jednotky tam mali vraždiť celé tri dni (Zdroj: YouTube/Radio Free Europe/Radio Liberty)

Rusko spustilo na Ukrajine dňa 24. februára 2022 špeciálnu vojenskú operáciu. Tak znelo oficiálne stanovisko z Moskvy. Nasledovala rozsiahla invázia, ktorej cieľom bolo obsadiť Kyjev. To sa do dnešných dní nepodarilo, no niektoré mestá boli viackrát bombardované a streľba prebiehala priamo v uliciach.

Streľba v uliciach mesta

Najväčšou masakrou, ktorá sa odohrala už v marci 2022, teda mesiac od spustenia ofenzívy, boli jatky v Buči. V priebehu troch dní násilia a streľby prišli o život v uliciach mesta desiatky civilistov. Príbehy pozostalých naznačujú, že mnoho miestnych sa ocitlo v krížovej paľbe a najmä, že boli priamym cieľom ruských vojakov.

Vyšetrovanie ukrajinskej služby Rádia slobodná Európa (RFE/RL) použili ďalšie záznamy z bojových dronov. Spoločne s vojenskými dokumentmi odhaľujú nový obraz týchto krvavých udalostí.

Ruskí výsadkári

Počet obetí v meste Buča presiahol podľa záznamov 400. Denník The Times označil za vinníka masakry na Jablunskej ulici 234. pluk ruských výsadkárov z Pskovska. Tieto jednotky sú veľmi dobre vycvičené a ich výbava patrí k jedným z najlepších v ruskej armáde. Dôkazy o zapojenia tohto pluku do masakry v Buči odhalili odznaky an uniformćh, rádiové spojenia či listy na debnách s muníciou.