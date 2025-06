Brutálny plán Ruska: Chystá ničivú letnú ofenzívu! Ukrajinu má donútiť padnúť na kolená

Drony zohrávajú v konflikte významnú úlohu. (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP)

MOSKVA - Letné mesiace na východnom fronte sa rysujú ako jedna z najkritickejších kapitol vojny na Ukrajine. Podľa analýzy britského týždenníka The Economist Kremeľ pripravuje mohutnú ofenzívu, ktorá má presiahnuť len získavanie územia. Cieľom má byť psychologické rozbitie ukrajinského odporu, demoralizácia obrancov a triumfálny moment pre Vladimira Putina.

Napätie narastá. Prímerie je v troskách

V posledných týždňoch sa frontová línia znova rozhorela. Pokusy o dohodu na prímerí, ktoré presadzoval predovšetkým americký prezident Donald Trump, stroskotali. Namiesto toho prišli masívne raketové útoky na ukrajinské mestá a ukrajinské drony prenikli hlboko do ruského územia.

No podľa The Economist to najhoršie ešte len prichádza. Rusko plánuje spustiť mohutné letné údery, ktoré majú byť demonštráciou sily pred celým svetom.

Kosťantynivka v obkľúčení: cieľ hlavného náporu

Stredobodom pripravovaného útoku sa má stať mesto Kosťantynivka v Donbase, ktoré ruskí stratégovia označili za zásadný bod ukrajinskej logistiky. Útoky majú prísť zo všetkých strán — juhu, východu i západu. Mesto sa už teraz stáva terčom každodenných kobercových útokov, na ktoré denne dopadá až 25 navádzaných bômb.

Civilisti sa snažia uniknúť skôr, ako o tretej popoludní začne zákaz vychádzania. Miestny policajný veliteľ situáciu s temnou iróniou nazval: „Blíži sa na nás oblúk ruskej lásky.“

Hromadenie vojakov: 50-tisíc mužov na hranici

Podľa ukrajinských spravodajcov sa okrem Kosťantynivky pripravujú útoky aj na susedný Pokrovsk. Mimoriadne napätie hlásia aj zo severovýchodnej oblasti Sumy, kde má Rusko sústrediť približne 50-tisíc vojakov. Pohraničné dediny už boli evakuované a nad hlavami civilistov neustále prelietavajú lacné drony, ktoré často explodujú ešte pred dopadom. Moskva tak opakuje ukrajinské nájazdy z minulého roka, keď Kyjev útočil na ruský Belgorod, aby vyvolal paniku a rozptýlil ruské sily.

Hoci sa frontová línia celé tri roky významne nepohla, Kremeľ verí, že rozhodujúci letný úder by mohol zmeniť celý priebeh vojny. Zajatí ruskí dôstojníci údajne nazývajú pripravovanú kampaň „zdrvujúcim náporom, ktorý má Ukrajinu prinútiť kľaknúť“.

Ľudský materiál: Rusko láka nových vojakov peniazmi

Na rozdiel od Ukrajiny, ktorá stále viac závisí od mobilizácie, Moskva stavia na náborové prémie. Vďaka štedrým finančným bonusom sa jej mesačne darí dopĺňať jednotky o 10- až 15-tisíc nových mužov. Straty sú však drastické — podľa odhadov až 80 % nováčikov padne počas prvých nasadení.

Bitka dronov: Rubicon mení rovnováhu

Dôležitým faktorom novej fázy konfliktu sa stáva technologický súboj dronov. Kým spočiatku mala Ukrajina v tejto oblasti prevahu, Rusko vďaka špeciálnej jednotke Rubicon postupne získava kontrolu nad vzdušným priestorom. Nasadzuje moderné drony ovládané optickými káblami, narúša protivníkovu komunikáciu a zasahuje ciele hlboko za frontovou líniou. Jednotka Rubicon čerpá aj z tichej podpory Číny, ktorá na rozdiel od Ukrajiny zásobuje Rusko dronovou technológiou.

Únava Ukrajiny rastie. Putinovi môže stačiť aj malý posun

Kým niektorí ukrajinskí velitelia ostávajú optimistickí a poukazujú na doterajšiu neúspešnosť ruských ofenzív, iní varujú, že situácia sa mení: prevaha v dronoch slabne, zásobovacie línie sú čoraz zraniteľnejšie a vojnová únava narastá.

Putin však podľa expertov nemusí dosiahnuť absolútne víťazstvo — postačí mu akýkoľvek úspech, ktorý bude môcť pred domácim publikom prezentovať ako dôkaz sily.

Rekordné straty na oboch stranách

Americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) odhaduje, že od začiatku vojny utrpeli obe strany spolu už okolo 1,4 milióna mŕtvych a ranených. Ruské straty sú pritom viac než dvojnásobné oproti Ukrajine — podľa analytikov zahynulo na ruskej strane 200- až 250-tisíc vojakov a celkové straty vrátane ranených dosahujú približne 950-tisíc. Ukrajina prišla o 60- až 100-tisíc vojakov a celkové počty ranených sa pohybujú okolo 400-tisíc. Konflikt sa tak stal najkrvavejším pre Rusko od konca druhej svetovej vojny.