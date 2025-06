V Barme zatkli členov skupiny vinných zo smrti generála, je medzi nimi aj dieťa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šesťdesiatosemročný brigádny generál Čjou Tchun Aun bol zastrelený 22. mája v najväčšom mjanmarskom meste Rangúnu. K zodpovednosti sa prihlásila skupina Golden Valley Warriors (GVW), ktorá uviedla, že generála zabila kvôli jeho podpore vojenských operácií a útokov na civilistov. Tchun Aun bol blízky šéfovi junty Mínovi Aunovi Hlainovi, uviedla agentúra AFP. Junta však tvrdí, že skupinu podporuje mjanmarská opozičná strana Vláda národnej jednoty (NUG), ktorá za vraždu zaplatila asi 200.000 mjanmarských kyatov (viac než 50miliónov korún). To ale jej hovorca poprel.

Vrchný veliteľ barmskej armády čelí obvineniu zo zločinov proti ľudskosti

Denník Global New Light of Myanmar, ktorý má blízko k armáde, v tejto súvislosti dnes napísal o zatknutí 16 členov odbojovej skupiny - 13 mužov a troch žien. Bola medzi nimi aj manželka a šesťročná dcéra údajného strelca. Vrchný veliteľ barmskej armády Aun Hlain sa chopil moci vo februári 2021, keď vojaci zvrhli demokraticky zvolenú vládu vedenú nositeľkou Nobelovej ceny za mier Do Aun Schan Su Ťij.

Hlain čelí obvineniu zo zločinov proti ľudskosti, okrem iného za nútené deportácie a brutálne represie voči menšinovej komunite Rohingovcov. Mimovládne organizácie uviedli, že od násilného prevzatia moci v krajine zomrelo vyše 6700 ľudí a bolo zatknutých viac ako 29.000 osôb. V Barme pôsobí približne desať ozbrojených etnických skupín, ktoré už desiatky rokov bojujú proti armáde, aby získali autonómiu a kontrolu nad lukratívnymi miestnymi zdrojmi. Popri Karenskej národnej oslobodzovacej armáde (KNLA) to je aj takzvaná Aliancia troch bratstiev, ktorú tvorí MNDAA, Ta'angská národnooslobodzovacia armáda (TNLA) a Arakanská armáda (AA).