Príšerná udalosť v Česku: Dôchodkyňa podrezala svojho partnera! Vadilo jej jeho chrápanie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PLZEŇ - V pokojných uličkách malej českej obce došlo k tragédii, akú si nikto nevedel predstaviť. To, čo sa začalo ako obyčajné partnerské nezhody, skončilo desivou drámou, ktorá sa teraz uzavrela pred súdom. Dlhoročné hádky s o rok starším partnerom vyvrcholili v októbri minulého roka tragédiou, ktorá otriasla pokojným vidiekom v Svrčovci na Klatovsku.

Priznanie bez okolkov

Strychová sa k zločinu priznala bez váhania. „Cítim sa byť vinná,“ vyhlásila pred súdom a ďalej sa k udalostiam nechcela vyjadrovať, píše web Novinky.cz. Súhlasila aj s navrhnutým trestom. Jej doterajší bezúhonný život a priznanie viny zohrali pri výmere trestu významnú úlohu. „Zohľadnili sme, že obžalovaná viedla doteraz riadny život a priznala sa,“ uviedol predseda senátu Jan Hostaš. Strychová sa proti verdiktu ani neodvolala.

Poslednou kvapkou bolo chrápanie

Za útokom stáli roky nezhôd a narastajúca frustrácia. Podľa štátneho zástupcu vyústili dlhodobé hádky do beznádeje, ktorú už nedokázala zvládať. Osudným spúšťačom sa paradoxne stalo partnerovo chrápanie. „Práve partnerovo chrápanie bolo poslednou kvapkou v jej nahromadenej frustrácii, ktorá vyústila do agresívneho konania,“ vysvetlil žalobca.

Podrezala ho

Priebeh osudnej noci opísali vyšetrovatelia s mrazivou presnosťou. Strychová si z kuchyne zobrala nôž a vošla do spálne, kde partner spal. Najprv ho dvakrát bodla do brucha, no zranenia neboli smrteľné. Keď muž vstal a pokúsil sa uniknúť von, dobehla ho a jedným prudkým rezom mu podrezala hrdlo. Muž na mieste vykrvácal.

Telo potom odtiahla pod stromy a kríky na záhrade, prikryla ho látkou a konármi, aby ho ukryla pred zrakmi susedov aj polície.

Vedela, čo robí

Odborníci v znaleckých posudkoch konštatovali, že seniorka má znížený prah pre uvoľnenie agresie a v krízových situáciách je náchylná na impulzívne a autoagresívne konanie. Napriek tomu si plne uvedomovala následky svojho činu. Neboli zistené žiadne psychické poruchy, ktoré by v čase vraždy narušili jej schopnosť rozpoznávať alebo ovládať svoje konanie. Jej resocializáciu označili za možnú.

Polícia zároveň upozornila, že išlo o premyslený čin. „Pred vstupom do spálne si zabezpečila nôž a na poškodeného zaútočila nečakane, aby mu znemožnila obranu,“ uviedol žalobca.

Zmätená žena, mŕtve telo pod konármi

Na miesto tragédie najskôr vyrazili záchranári. „V popoludňajších hodinách sme na tiesňovú linku prijali hlásenie od zdravotníkov, že zasahujú pri žene, ktorá je zmätená a nekomunikuje. Vyžiadali si našu hliadku,“ priblížila policajná hovorkyňa Dagmar Mifková.

Ako zistili kriminalisti, niekoľko dní pred činom mali obaja partneri nedostupné telefóny. „Kolegovia preto prehľadali dom aj jeho okolie. Muža našli na záhrade pod lístím a konármi, s reznými a bodnoreznými zraneniami,“ upresnila Mifková.