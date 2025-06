Nový balík sankcií proti Rusku mieri na energetický aj bankový sektor: Slovensko má podmienky na jeho prijatie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska komisia v rámci osemnásteho balíka sankcií proti Rusku navrhla ďalšie obmedzenia týkajúce sa ruského energetického a bankového sektora, zníženie cenového stropu pri ruskej rope a zákaz využívania infraštruktúry plynovodu Nord Stream. Oznámila to dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spoločne so šéfkou únijnej diplomacie Kajou Kallasovou.

Európska únia tým chce podľa šéfky únijnej exekutívy zvýšiť tlak na Rusko a dosiahnuť, aby zasadlo k rokovaciemu stolu a pristúpilo na prímerie v konflikte s Ukrajinou. Kyjev už v máji po konzultáciách so západnými partnermi ponúkol najmenej 30-dňové prímerie s tým, že ak Moskva na vec nepristúpi, budú západné krajiny koordinovať nové a tvrdé protiruské sankcie. Rusko sa ku pokoju zbraní nevyjadrilo a ponúklo priame rozhovory medzi oboma stranami v Istanbule. Ich výsledkom ale dohoda o prímerí nebola.

Nový balík sankcií teraz prerokujú členské štáty EÚ, na jeho prijatie je potrebný ich jednomyseľný súhlas. Slovensko a Maďarsko už skôr naznačili, že by mohli byť proti ďalším sankciám, čo by mohlo rokovania skomplikovať.

Slovensko balík nepodporí, ak Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie

"Slovenská republika nepodporí pripravovaný 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, ak jej Európska komisia neposkytne reálne riešenie krízovej situácie, do ktorej sa Slovensko dostalo po úplnom zastavení dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska," napísal dnes slovenský premiér Robert Fico na facebooku. Slovensko doposiaľ nezablokovalo žiadny zo 17. balíkov protiruských sankcií, poslednú z nich únia počas pokračujúcej ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu schválila v máji. Už vtedy Fico uviedol, že pre Slovensko je neakceptovateľná iniciatíva Európskej komisie zameraná na ukončenie dovozu ruských fosílnych palív do EÚ.

"Ak bude sankcia, ktorá by nás poškodzovala, nikdy za ňu hlasovať nebudem. Mám záujem byť konštruktívny hráč v Európskej únii, ale nie na úkor Slovenskej republiky," povedal Fico novinárom pred pár dňami v reakcii na uznesenie slovenskej snemovne, podľa ktorého členovia kabinetu nemajú podporiť akékoľvek nové reštrikcie proti Rusku. Fico však dal najavo, že Bratislava bude blokovať len tie z prípadných nových sankcií proti Rusku, ktoré by uškodili Slovensku.

"Je jasné, že Rusko nechce mier, naopak vojnu na Ukrajine vyostruje," povedala dnes novinárom v Bruseli Kallasová. "Náš odkaz je jasný, táto vojna musí skončiť, potrebujeme ozajstné prímerie," doplnila ju von der Leyenová. Sila je podľa nej jediný jazyk, ktorému Rusko rozumie.

Balík zahŕňa sankcie na ropu

Balík zahŕňa ďalšie zníženie existujúceho cenového stropu na ruskú ropu prepravovanú po mori zo súčasných 60 dolárov na 45 dolárov za barel. EÚ spolu so skupinou G7 a Austráliou zaviedla cenový strop 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori v decembri 2022 v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. V prípade prekročenia tohto limitu je zakázané ropu prevážať a poisťovať jej prepravu. Cieľom systému je obmedziť Moskve príjmy na financovanie vojny na Ukrajine, ale zároveň zabrániť výraznému výpadku v dodávkach ropy na svetový trh.

Zníženie cenového stropu na ropu chce EÚ prerokovať na schôdzke krajín G7, ktorá sa koná tento týždeň v Kanade. "Predpokladám, že to urobíme spoločne ako G7. Začali sme s tým ako G7, bolo to úspešné ako opatrenie G7 a chcem v tomto opatrení ako G7 pokračovať," uviedla šéfka Európskej komisie.

Navrhované sankcie sa týkajú aj teraz nefunkčných baltských plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a sú tiež namierené proti takzvanej ruskej tieňovej flotile, čo sú zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a Moskva tak cez ne obchádza existujúce exportné obmedzenia.

O možných sankciách proti prevádzkovateľovi plynovodu Nord Stream, ktorý v dvoch vetvách vedie z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka, už na začiatku mája informoval americký list The Wall Street Journal (WSJ). Uviedol vtedy, že Európa by tak zareagovala na ruské snahy o obnovu prevádzky tohto produktovodu. O takejto možnosti hovoril ruský prezident Vladimir Putin, keď uviedol, že Rusko o tejto téme hovorilo s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Kedy by mohol byť osemnásty balík schválený, zatiaľ nie je jasné. Je možné, že by sa tak mohlo stať na rokovaní ministrov zahraničia EÚ v pondelok 23. júna. Už skôr sa ale objavili informácie, že by EÚ chcela koordinovať svoje aktivity so Spojenými štátmi. Samostatné kroky totiž podniká tiež americký Senát, kde získala širokú nadstranícku podporu iniciatíva republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Jeho návrh predpokladá až 500-percentné dovozné sankcie na krajiny, ktoré nakupujú ruské ropné a energetické produkty. Graham takýto postup považuje za páku na Putina pre prípad, že by odmietal napredovať v ceste k mieru na Ukrajine.