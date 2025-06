MIMORIADNY ONLINE Blíži sa mier? Putin je pripravený stretnúť sa so Zelenským, ale až v záverečnej fáze rokovaní

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

6:00 Počet obetí ruského útoku na Kyjev z noci z pondelka na utorok vzrástol na 28, oznámil večer ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko, ktorý na telegrame zároveň informoval o ukončení pátrania v troskách deväťposchodovej obytnej budovy v Solomjanskej štvrti. Práve v nej podľa neho zahynulo najviac ľudí, záchranári z ruín čiastočne zrútenej budovy vyslobodili telá 23 ľudí. Ďalších viac ako 140 osôb bolo pri ruskom útoku v Kyjeve zranených.

Putin je pripravený

„Povedal som, že som pripravený stretnúť sa s každým, vrátane Zelenského. To nie je problém – ak ukrajinský štát dôveruje niekomu konkrétnemu, že bude viesť rokovania, môže to byť, preboha, aj Zelenskyj,“ vyhlásil Putin. „Je nám jedno, kto vedie rokovania, aj keby to bol súčasný šéf režimu,“ pokračoval Putin. Dodal však, že sa tak stane až v „nejakej záverečnej fáze, aby sme tam nesedeli a donekonečna niečo nerozdeľovali, ale aby sme to ukončili.“

⚡️Putin says he's ready to meet Zelensky if West 'stops pushing' Ukraine to fight.



Speaking during a roundtable with top editors of international news agencies late on June 18, Vladimir Putin said he is ready to meet with Volodymyr Zelensky. https://t.co/PqgcNjwHVY — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 18, 2025

Otázkou pre Rusko však podľa neho je to, kto nakoniec podpíše mierovú dohodu. „Podpísať to musia legitímne autority. Inak príde niekto ďalší ... a všetko to vyhodí do koša. Ale to nie je možné, riešime vážne problémy,“ konštatoval šéf Kremľa. Putin opakovanie spochybňuje Zelenského legitimitu, keďže jeho päťročné funkčné obdobie sa skončilo minulý rok. Ukrajinská vláda však zdôrazňuje, že pre stanné právo sa nemôžu konať voľby a Zelenskyj má naďalej všetky právomoci.

„Musíme nájsť riešenie, ktoré by nielen ukončilo súčasný konflikt, ale vytvorilo aj podmienky, aby sa zabránilo opakovaniu podobných situácií v dlhodobom horizonte,“ povedal Putin. Podporil tiež pokračovanie priamych rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Rozhovory, ktoré sa tento rok konali dvakrát v Istanbule vďaka sprostredkovaniu tureckej vlády, majú pokračovať po 22. júni. Nedávne stretnutia priniesli podľa Putin výsledky v humanitárnej oblasti vrátane výmeny väzňov a padlých vojakov.

Putin tiež povedal, že ruské sily majú na Ukrajine „strategickú výhodu“ a neustále postupujú pozdĺž celej línie kontaktu. Deje sa tak každý deň „a postup bude pokračovať“. Straty ukrajinských ozbrojených síl na bojisku podľa neho prevyšujú úroveň mobilizácie. Konštatoval tiež, že ak sa Rusku nepodarí dosiahnuť mierovú dohodu, dosiahne svoje ciele na Ukrajine vojenskými prostriedkami. Putin vyhlásil, že ak Nemecko poskytne Ukrajine svoje rakety dlhého doletu Taurus, „úplne“ to zničí bilaterálne vzťahy a nebude to mať žiadny vplyv na priebeh ruskej ofenzívy: „Každý vie, že ak sa to stane, neovplyvní to priebeh bojov. To neprichádza do úvahy. Ale úplne to zničí naše vzťahy“. Putin dodal, že tieto rakety nemožno použiť bez pomoci nemeckých vojakov, čo by znamenalo, že „nemecká armáda zasiahne ruské územie nemeckými raketami“.