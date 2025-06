Starliner by podľa NASA mohol na začiatku roka 2026 znovu letieť do kozmu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/John Raoux)

WASHINGTON - Kozmická loď Starliner spoločnosti Boeing by mohla znovu letieť do vesmíru na začiatku budúceho roka. V piatok to podľa agentúry Reuters uviedol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý zvažuje, či by na palube mohla byť posádka.