Deportovaný Salvádorčan sa vrátil do USA: Zatkli ho za údajné pašovanie ľudí

WASHINGTON - Salvádorčan Kilmar Abrego Garcia, ktorého úrady omylom deportovali z USA, sa v piatok vrátil do Spojených štátov, kde ho zatkli pre obvinenia z údajného pašovania ľudí, uviedli tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra AFP.

Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová upresnila, že Garciu zatkli po príchode do USA na základe obvinení z pašovania migrantov bez dokladov do krajiny. „Abrego Garcia pristál v Spojených štátoch, aby čelil spravodlivosti,“ povedala Bondiová na tlačovej konferencii.

Najvyšší súd Spojených štátov prikázal vláde Donalda Trumpa, aby zabezpečila návrat Abrega Garciu do USA, pretože jeho deportácia bola „administratívnym pochybením“. Bondiová však pre novinárov zdôraznila, že k jeho návratu do krajiny došlo pre zatykač, ktorý predložili salvádorským orgánom. „Sme vďační (salvádorskému) prezidentovi (Nayibovi) Bukelemu, že súhlasil s jeho návratom do našej krajiny, aby sa zodpovedal za tieto vážne obvinenia,“ povedala ministerka.

Šéfka rezortu spravodlivosti tvrdí, že Garcia „zohrával významnú úlohu v rámci siete pašerákov cudzincov“ so zameraním na presun detí, žien a členov salvádorského gangu MS-13. „Viackrát tiež obchodoval so strelnými zbraňami a drogami po celej našej krajine,“ povedala Bondiová a dodala, že muž si prípadný trest odpyká v Salvádore.

Abrego Garcia (29) zo Salvádoru odišiel ako 16-ročný, aby unikol pred násilnými gangmi, ktoré sa ho pokúšali naverbovať. Od roku 2019 žil v USA legálne a mal aj pracovné povolenie. V marci bol však spolu s viac než 200 ďalšími osobami deportovaný z USA do väzenia v Salvádore v rámci zásahu Trumpovej vlády proti nelegálnym migrantom.