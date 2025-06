Orbán vyzval na dohody o kontrole zbrojenia: Vojenský priemysel podľa neho pohltí priveľa peňazí

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Omar Havana)

Ak by Ukrajina vstúpila do Európskej únie, stiahla by podľa Orbána peniaze, ktoré teraz dostáva stredná Európa. „Preto si musíme chrániť to, čo máme,“ podčiarkol. Ako pokračoval, v Bruseli pracuje vyše 30.000 byrokratov, čo je obrovská sila. „Vyvíjajú veľký tlak na členské štáty a tlačia ich k začatiu rokovaní o členstve Ukrajiny v EÚ,“ poznamenal Orbán. Zdôraznil však, že Maďarsko stojí na pevných základoch vďaka stabilnej vláde, ktorá vznikla po voľbách v roku 2022.