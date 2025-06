USA čelia ostrej kritike! V Bezpečnostnej rade OSN vetovali ďalšiu rezolúciu o prímerí v Gaze

Nápis „Všetky oči na Gazu“ sa premieta na fasádu Palazzo Marino v Miláne v stredu 4. júna 2025 počas demonštrácie na podporu Gazy. (Zdroj: SITA/Claudio Furlan/LaPresse via AP)

Aktualizované 7:57 - Izraelské nálety na niekoľko miest v Pásme Gazy si dnes vyžiadali najmenej desať životov, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na tunajšiu civilnú obranu. Server televízie Al-Džazíra zase napísal, že distribučné centrá Humanitárnej nadácie pre Gazu, ktoré sa znovu mali otvoriť dnes ráno, zatiaľ zostávajú uzavreté. V posledných dňoch v ich blízkosti došlo k viacerým incidentom, pri ktorých zomreli ľudia.

Rezolúcia by podkopala diplomatické úsilie, tvrdí Sheanová

Americká veľvyslankyňa pri OSN Dorothy Sheaová vyhlásila, že rezolúcia by „podkopala diplomatické úsilie“ zamerané na dosiahnutie prímeria, ktoré by odrážalo „situáciu na mieste“ a Hamas by len „povzbudila“. Prekážalo jej tiež to, že rezolúcia podľa nej Hamas dostatočne neodsúdila. „Toto uznesenie dáva do nepravdivej rovnosti Izrael a Hamas,“ povedala.

USA ako jeden z piatich stálych členov BR OSN s právom veta zablokovali obdobnú rezolúciu - vyzývajúcu na okamžité prímerie v Gaze - už v novembri. Najnovšie blokovanie je však prvým svojho druhu od januárového návratu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta. Od začiatku vojny v Gaze z októbra 2023 zároveň ide už o piate americké veto takejto rezolúcie, píše agentúra AP.

Väčšina členských štátov BR OSN štátov vrátane Číny, Francúzska a Pakistanu za najnovšie veto USA ostro kritizovala. Čínsky veľvyslanec pri OSN Fu Cchung napríklad povedal, že stredajšie hlasovanie opäť ukázalo, že „hlavnou príčinou neschopnosti BR OSN potlačiť konflikt v Gaze sú opakujúce sa obštrukcie zo strany USA“.

Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr po hlasovaní povedal, že teraz sa bude snažiť nájsť pre rezolúciu volajúcu po prímerí podporu na pôde Valného zhromaždenia OSN. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon označil takýto zámer za zbytočný. USA aj Izrael kritizovali rezolúciu aj za to, že síce vyzývala Hamas na prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov, ktoré však nestanovila ako podmienku prímeria, píše AP.

Súd nariadil zastavenie deportácií rodiny útočníka z Colorada

Sudca amerického federálneho súdu nariadil v stredu administratíve USA, aby okamžite zastavila deportačný proces rodiny muža pochádzajúceho z Egypta, ktorý v nedeľu v meste Boulder v štáte Colorado zaútočil na účastníkov zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Informuje agentúra AP.

Sudca Gordon P. Gallagher tak vyhovel žiadosti manželky a piatich detí 45-ročného Muhammada Sabrího Sulajmána, ktorí majú egyptské občianstvo, o zablokovanie ich deportácií. Predstavitelia amerického Imigračného a colného úradu (ICE) ich pritom v utorok umiestnili do svojho detenčného zariadenia, kde čakali na deportáciu.

„Súd konštatuje, že deportácia bez (riadneho) konania by mohla spôsobiť nenapraviteľnú ujmu,“ uviedol Gallagher. Právni zástupcovia manželky a detí poukazovali na nezákonnosť trestania jednotlivcov vrátane štvorročného dieťaťa za zločiny ich príbuzných s tým, že k takýmto deportáciám by sa v demokratickej krajine nemali dochádzať.

Sulajmán hodil do skupiny približne 20 účastníkov nedeľňajšieho zhromaždenia dve zápalné fľaše, takzvané Molotovove koktaily, striekal na nich benzín a kričal „Slobodu Palestíne“. Do nemocníc bolo prevezených 12 zranených, niektorí mali viac ako 80 rokov. Miestne úrady v stredu aktualizovali počet zranených na 15 osôb, pričom informovali, že zranenia utrpel aj jeden pes.

Polícia v Boulderi uviedla, že po útoku sa našlo ďalších 16 nepoužitých Molotovových koktailov. Sulajmána zadržali na mieste činu. Vyšetrovateľom povedal, že útok plánoval rok, chcel zabiť „všetkých sionistov“ a že by to urobil znova.

V pondelok ho obvinili zo 16-násobného pokusu o vraždu prvého stupňa a použitia podomácky vyrobeného plameňometu. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotné väzenie. Podľa medializovaných informácií tvrdil, že o svojich plánoch nikomu nepovedal. Jeho rodinných príslušníkov v súvislosti s útokom dosiaľ z ničoho neobvinili.

Sulajmán sa podľa vládnych zdrojov nachádzal v USA na základe medzičasom už neplatného víza. O azyl požiadal v septembri 2022. Po tom, ako mu vo februári 2023 vypršala platnosť turistického víza, požiadal o tzv. pracovné vízum, aj to mu však už vypršalo. Jeho manželka-inžinierka pôvodom zo Saudskej Arábie, avšak s egyptským občianstvom, je v procese čakania na udelenie pracovného víza pre ľudí s vyšším vzdelaním.

Ministerka pre vnútornú bezpečnosť USA Kristi Noemová ešte v stredu informovala, že jeho manželka a päť detí je v „procese vyhostenia“ z USA. Agentúra AP takýchto postup - zadržanie či deportáciu rodiny páchateľa trestného činu - označuje za zriedkavý. Noemová pritom zároveň uvádzala, že v kauze prebieha vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery vedela útočníkova rodina o „ohavnom útoku“ alebo či ho podporovala. Po útoku v Boulderi tiež prisľúbila, že americké úrady budú okamžite konať v prípadoch jednotlivcov, ktorým vypršali víza a v krajine sú nelegálne.