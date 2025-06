Nemecká vláda schválila prvý balík daňových úľav v hodnote 46 miliárd eur

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

BERLÍN - Nemecká vláda schválila v stredu prvý balík daňových úľav v hodnote 46 miliárd eur na podporu firiem a oživenie slabej ekonomiky, a to od tohto roka do roku 2029. Uvádza sa to vo vyhlásení vlády. Informujeme na základe správy Reuters.