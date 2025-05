Vedci sú zdesení: USA hrozí obrovské zemetrasenie! Cunami môže dosiahnuť výšku mrakodrapu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Tichý oceán je zatiaľ pokojný. No pod jeho hladinou sa môže čoskoro prebudiť sila, ktorá rozmetá americké pobrežie. Vedci bijú na poplach: gigantické zemetrasenie môže už v najbližších rokoch spustiť vlnu vysokú ako mrakodrap – až 305 metrov. Západné pobrežie Spojených štátov sa môže v jedinom okamihu premeniť na apokalyptickú zónu.

Tichý oceán ukrýva tichú hrozbu

Nová štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) varuje pred možnou katastrofou nevídaných rozmerov. V oblasti subdukčnej zóny Cascadia, ktorá sa tiahne od Britskej Kolumbie až po severnú Kaliforniu, môže dôjsť k zemetraseniu o sile 8 a viac stupňov Richterovej škály.

To by spôsobilo náhly pokles pobrežnej pevniny o viac než dva metre – čo by dramaticky zmenilo reliéf krajiny a pripravilo pôdu pre najničivejšiu časť scenára: vlnu cunami vysokú až 305 metrov. V ohrození sú najmä štáty Aljaška, Washington, Oregon a severná Kalifornia, ale aj Havaj – oblasť sopečnej aktivity a nestabilného geologického podložia.

Scenár, ktorý desí aj vedcov

Vedci pripomínajú, že podobná udalosť už raz nastala – v 17. storočí zemetrasenie v oblasti Cascadie spôsobilo cunami, ktorá sa prehnala až cez Pacifik a zasiahla Japonsko. Tentoraz by však následky mohli byť oveľa dramatickejšie. Podľa výpočtov štúdie by si katastrofa mohla vyžiadať vyše 30 000 obetí, poškodiť viac než 170 000 budov a spôsobiť ekonomické škody prevyšujúce 81 miliárd dolárov. A to všetko v priebehu niekoľkých desiatok minút.

15-percentná šanca, ktorá desí

Autori štúdie upozorňujú, že v priebehu najbližších 50 rokov existuje 15-percentná pravdepodobnosť, že k takémuto zemetraseniu dôjde. Aj keď sa toto číslo môže zdať nízke, v kontexte tak závažnej udalosti predstavuje neprijateľné riziko, ktoré si vyžaduje okamžitú pozornosť.

"Príprava na tieto zložité hrozby môže minimalizovať dlhodobé škody, posilniť odolnosť komunít a ochrániť pobrežné ekosystémy pred trvalou devastáciou," uvádza kolektív autorov štúdie.

Odkaz pre politikov aj obyvateľov

Štúdia nemá len varovný charakter. Autori apelujú na politických lídrov, aby začali konať skôr, než bude neskoro. Plánovanie evakuácií, spevňovanie infraštruktúry, včasná detekcia seizmickej aktivity – to všetko môže zachrániť tisíce životov.

"Naše zistenia sú výzvou pre obyvateľov pobrežia aj rozhodovacích činiteľov. Musíme sa pripraviť na kombinované výzvy zemetrasení a klimatických zmien," zdôrazňujú vedci.

Posledná šanca pred spúšťou?

Západné pobrežie Spojených štátov sa môže v jedinom okamihu zmeniť na trosky. A hoci nevieme presne, kedy to príde, vieme, že je to len otázka času. Vedci vydali varovanie – teraz je na ostatných ľuďoch, či ho vypočujú.