Panika v Rusku: Pátrajú po bývalom dídžejovi! On má na svedomí ničivé útoky na bombardéry

Arťom Timofejev má stáť za ničivými útokmi. (Zdroj: X)

KYJEV - Tvár sa mu stráca v dave, no jeho meno dnes znie naprieč Ruskom ako výsmech bezpečnostnému systému. Arťom Timofejev – bývalý DJ, podnikateľ a podľa ruských úradov aj hlavný organizátor bezprecedentnej sabotáže, ktorá otriasla základmi ruskej vojenskej sily.

Na začiatku to vyzeralo ako bežná zákazka – štyria šoféri s dlhoročnou praxou dostali z Čeljabinsku príkaz previezť „drevené domčeky“ do rôznych oblastí Ruska. Netušili, že sa práve stali súčasťou jednej z najodvážnejších a najdômyselnejších operácií ukrajinskej tajnej služby. Kamióny, ktoré riadili, neprevážali stavebný materiál, ale mobilné štartovacie rampy pre drony, ktoré o niekoľko dní zaútočili na štyri kľúčové základne ruského strategického letectva. Kto bol muž, ktorý to celé zorganizoval? A ako sa mu podarilo premeniť civilnú logistiku na zbraň?

Z Kyjeva až do srdca Ruska

Hlavným podozrivým z operácie s krycím názvom Pavučina je 37-ročný Arťom Anatoljevič Timofejev – muž, ktorý sa narodil na Ukrajine, vyrástol v Kyjeve a podľa ruských zdrojov pracoval v nočných kluboch ako DJ a hudobník, píše aktualne.cz. V roku 2018 sa presťahoval do ruského Miassu, kde získal občianstvo a začal podnikať v oblasti dopravy. Oficiálne pracoval v rodinnej agropriemyselnej firme OFCOR, no jeho skutočná činnosť bola omnoho záhadnejšia.

V roku 2024 si vybavil ruský vodičský preukaz a začal organizovať prepravu „prefabrikovaných domčekov“ – kontajnerov, ktoré z Čeljabinsku smerovali do vzdialených oblastí ako Murmanská, Irkutská, Ivanovská a Rjazaňská. V skutočnosti však išlo o špeciálne upravené nákladné vozidlá, ktorých strechy sa dali na diaľku otvoriť a umožniť štart FPV dronov.

Prekvapenie v kamiónoch

Všetky vozidlá mali jedného majiteľa – Timofejeva. Až keď počas jazdy jednej posádke odpadla strecha kontajnera a iná zastavila presne podľa pokynov neznámeho hlasu pri vojenskej základni, začali si šoféri uvedomovať, že niečo nie je v poriadku. Všetci štyria – 55-ročný Alexandr Zajcev, 62-ročný Andrej Merkurjev, 56-ročný Michail Rjumin a 47-ročný Sergej Kanurin – tvrdia, že o ničom nevedeli a išlo podľa nich o štandardnú zákazku.

Podľa ruských médií začali z ich „domčekov“ v určitých momentoch náhle štartovať bezpilotné lietadlá. Vozidlá boli zaparkované v blízkosti vojenských základní Olenja, Belaja, Ivanovo a Dyagilevo – presne tých, ktoré 1. júna zasiahli ukrajinské drony.

Najväčší úder na ruské strategické letectvo

Výsledok operácie Pavučina šokoval aj najtvrdšie jadro Kremľa. Ukrajinské drony zasiahli až 13 lietadiel, vrátane strategických bombardérov Tu-95, Tu-160, Tu-22M3 či radarových lietadiel A-50. Išlo o prvý útok tak hlboko na ruskom území – až v oblasti Sibíri. Práve použitie civilnej dopravy a nečakaný spôsob štartu dronov znemožnili Rusom včasne zareagovať. Z bezpečnostného hľadiska šlo o mimoriadne rafinovanú a úspešnú operáciu.

Nenápadný muž v centre tajnej vojny

Arťom Timofejev, muž so zdanlivo bežnou minulosťou, je teraz obvinený z terorizmu a na úteku. Po útokoch ruské úrady okamžite zadržali všetkých šoférov a vydali na Timofejeva zatykač. Záhadne však zmizol a podľa špekulácií mohol opäť zmeniť identitu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril, že všetkých účastníkov operácie sa podarilo bezpečne evakuovať späť na Ukrajinu.

Medzitým sa objavila aj absurdná epizóda z Irkutskej oblasti, kde miestni obyvatelia – keď zbadali vzlietajúce drony – začali po nich hádzať kamene. Guvernér Igor Kobzev ich vyhlásil za vlastencov a prisľúbil im odmenu. Objavila sa aj fáma, že jeden zo šoférov bol údajne zabitý, no miestne úrady túto správu vyvrátili.

Arťom Timofejev s manželkou (Zdroj: X)

DJ, agent, podnikateľ... a sabotér?

Francúzske portály a nemecký Bild priniesli ďalšie zaujímavé detaily – Timofejev vraj po vypuknutí vojny odišiel z Kyjeva do Ruska so svojou ženou Jekaterinou, spisovateľkou erotických románov. Založil dopravnú firmu, najal ruských šoférov, kúpil štyri kamióny a zorganizoval akciu, ktorá ukázala, že moderná vojna sa dnes nevedie len tankami, ale aj prefíkanou logistikou.

Timofejev tak ostáva symbolom novej generácie vojny – tichej, technologickej a nečakanej. Jeho príbeh dokazuje, že aj bývalý DJ môže mať väčší dopad na priebeh konfliktu než čata vojakov v zákopoch. A Rusko teraz horúčkovito pátra po mužovi, ktorý jednou zásielkou „drevených domčekov“ rozložil celý letecký obranný systém.