Zelenskyj v tom má jasno: Koniec vojny sa blíži! TOTO je však veľmi dôležité

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: X/ZelenskyyUa)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že vojna môže čoskoro vstúpiť do rozhodujúcej fázy. Medzinárodný tlak narastá, ukrajinské operácie zasahujú hlboko do ruského územia a Spojené štáty zvažujú ďalšie kroky.

„Cítime to“ – Ukrajina tvrdí, že Rusko môže byť blízko hranice, za ktorou už nebude návratu

Vo vystúpení pre americkú televíziu ABC News prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že Rusko sa môže čoskoro ocitnúť v situácii, keď bude donútené zastaviť vojnu. „Približujeme sa k okamihu, keď môže byť Rusko prinútené ukončiť vojnu. Cítime to,“ vyhlásil Zelenskyj v rozhovore, na ktorý upozornil portál Ukrinform.

Ako hlavný faktor označil narastajúci tlak zo strany západných spojencov. Podľa neho môže medzinárodná koalícia vytvoriť dostatočný protitlak, aby Moskva stratila schopnosť pokračovať v agresii. „Potrebujeme silnú podporu Spojených štátov, Spojené štáty potrebujú jednotu s Európou a všetci spolu musíme vyvíjať tlak na Putina,“ zdôraznil.

Operácia „Pavučina“ zničila ruské bombardéry

Prezident osobitne vyzdvihol úlohu ukrajinských bezpečnostných síl a ich operácie priamo na ruskom území. Spomenul aj misiu s krycím názvom Pavučina, počas ktorej sa podľa ukrajinských údajov podarilo zničiť viac ako tretinu strategických bombardérov ruských vzdušných síl.

Tieto útoky zasiahli samotné srdce ruskej vojenskej logistiky a mali výrazný psychologický dopad. Podľa Zelenského sú takéto zásahy dôkazom, že Ukrajina nie je len pasívnym cieľom, ale aktívnym hráčom, ktorý dokáže presadzovať svoju obranu aj mimo vlastného územia.

Trump pod tlakom: Uvalí sankcie na Rusko?

Na otázku, či očakáva, že súčasný americký prezident Donald Trump uvalí nové sankcie proti Rusku, Zelenskyj odpovedal diplomaticky, no jednoznačne: „Je to líder Spojených štátov amerických. Musí to urobiť. Dúfam v to. Veríme, že USA sú vodcom civilizovaného sveta,“ povedal pre Ukrajinskú pravdu.

Zároveň dodal, že Trump má k dispozícii celý arzenál nástrojov: ekonomické blokády, dodávky zbraní, či schopnosť zjednocovať európskych lídrov k spoločnému postupu. Tieto kroky podľa Zelenského môžu prinútiť Kremeľ k tomu, aby opustil vojnovú cestu.

Západ pod drobnohľadom

Zelenskyj tak opäť otočil pozornosť na Západ a jeho schopnosť konať rozhodne. Hoci priama ofenzíva prebieha na ukrajinskom území, rozhodujúca vojna sa podľa neho vedie v politických a diplomatických kuloároch Washingtonu, Bruselu a ďalších hlavných miest.

„Putin nechce ukončiť vojnu. Ale môže byť k tomu dotlačený. Tlak našich partnerov je kľúčový,“ uzavrel ukrajinský prezident s nádejou, ale aj s varovaním.