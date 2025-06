MIMORIADNY ONLINE Vojna stále nekončí: Ukrajina nariadila evakuáciu 11 dedín na hranici s Ruskom

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Úrady v ukrajinskom regióne Sumy na hraniciach s Ruskom v sobotu nariadili povinnú evakuáciu 11 dedín pre zosilnené ostreľovanie a obavy z ruskej ofenzívy. Píše agentúra AFP. "Toto rozhodnutie berie do úvahy neustále ohrozenie životov civilistov v dôsledku bombardovania pohraničných komunít," uviedla administratíva v Sumskej oblasti. Situáciu sledujeme online.