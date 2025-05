Veliteľ kurdských milícií tvrdí, že sú v priamom kontakte s Tureckom: Čo to znamená?

(Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

„Máme priame styky, priame komunikačné kanály s Tureckom a komunikujeme aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Dúfame, že sa tieto väzby budú rozvíjať,“ povedal Mazlúm Abdí. Uviedol, že jeho sily a turecká armáda „proti sebe viedli dlhé vojny“, ale ozbrojené strety počas uplynulých dvoch mesiacov ustali, keďže platí prímerie, ktoré by sa podľa Abdího mohlo stať trvalým.

S Erdoganom sa zatiaľ stretnúť neplánuje

Veliteľ SDF povedal, že s Erdoganom sa zatiaľ stretnúť neplánuje. „Ale nebránim sa tomu. S Tureckom nie sme vo vojnovom stave a v budúcnosti by sa medzi nami mohli vytvoriť väzby. Sme tomu otvorení,“ deklaroval. SDF podporujú Spojené štáty a sú zložené z viacerých kurdských milícií. Ich hlavnú časť tvoria Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG). Tie Ankara považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku označovaná za teroristickú organizáciu. Turecké sily počas občianskej vojny v Sýrii proti SDF podnikali pravidelné útoky.

V decembri sa Turecko a SDF dohodli na prímerí

V decembri sa Turecko a SDF dohodli na prímerí sprostredkovanom USA. Ukončili sa tým boje medzi oboma stranami po tom, čo sýrski povstalci zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Rozpustenie zároveň v máji oznámila PKK, ktorú na to predtým vyzval jej zakladateľ Abdullah Öcalan.

Reuters pripomína, že Abdí v marci podpísal dohodu s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, na základe ktorej by sa civilné a vojenské inštitúcie pod kontrolou SDF integrovali so zvyškom Sýrie. Agentúra AFP v sobotu informovala, že delegácia kurdských predstaviteľov je na ceste do Damasku, kde majú pokračovať rokovania o implementácii dohody.