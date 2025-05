Najvyšší súd USA povolil Trumpovej vláde zrušiť ochranu pre vyše pol milióna migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

Piatkové rozhodnutie nebolo podpísané a chýbalo mu odôvodnenie. Dve sudkyne vymenované demokratickými prezidentmi - Sonia Sotomayorová a Ketanji Brownová Jacksonová – hlasovali proti. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť v marci oznámilo, že približne 532.000 ľuďom zo spomínaných štyroch krajín, ktorí prišli do USA prostredníctvom špeciálneho programu zavedeného Trumpovým demokratickým predchodcom Joeom Bidenom, bude musieť opustiť krajinu. Vo svojom nesúhlasnom stanovisku obe sudkyne varovali pred „ničivými následkami“ tohto rozhodnutia pre životy a živobytie takmer pol milióna cudzincov, kým ich právne nároky nie sú vyriešené.

Najvyšší súd rozhodoval v zrýchlenom konaní o odvolaní Trumpovej vlády voči aprílovému verdiktu federálneho súdu v Bostone v štáte Massachusetts, ktorý zablokoval jej rozhodnutie o ukončení programu. Vláda argumentovala, že súd nižšej inštancie nemôže zbaviť výkonnú moc práva rozhodovať v oblasti zahraničnej politiky a migrácie. Konečné rozhodnutie v tejto veci ešte nebolo prijaté.

Program známy ako CHNV (Humanitarian Parole for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans) bol zavedený koncom roka 2022 za demokrata Bidena a rozšírený začiatkom roka 2023. Bol reakciou na vysoké počty migrantov a žiadateľov o azyl z týchto krajín vstupujúcich do USA cez hranicu s Mexikom. Umožňoval, aby do USA prišlo každý mesiac 30.000 ľudí z týchto štyroch krajín, pričom im zaručoval právo na pobyt na počiatočné obdobie dvoch rokov. Podľa Bidena im mal umožniť „bezpečný a humánny“ vstup do USA. Trump ho však nariadil zrušiť hneď 20. januára, teda v prvý deň svojho druhého mandátu.