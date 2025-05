Húsíovia tvrdia, že v odvete začnú útočiť na izraelské civilné lietadlá

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hani Mohammed, File)

SANÁ - Jemenskí povstalci húsíovia plánujú eskalovať svoje akcie proti Izraelu útokmi na lietadlá spoločnosti El Al a iných izraelských dopravcov. Uviedli to zdroje z tejto Iránom podporovanej skupiny pre libanonský denník al-Akbar, informujeme podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).