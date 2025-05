Zomrel spisovateľ Ngugi: Bol považovaný za velikána africkej literatúry

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ako informovala agentúra AP, Ngugi žil desaťročia v exile a prežil dva pokusy o atentát - odohrali sa po tom, čo kritizoval vládu prezidenta Daniela Moiho v 70. a 80. rokoch. Jeho diela boli preložené do viac než 30 jazykov. Zasadzoval sa za to, aby africká literatúra vznikala v pôvodných jazykoch a prekladala sa priamo z nich, nie cez angličtinu.

It tears my heart to say that my father, Ngugi Wa Thiong'o passed away earlier today. I am me because of him in so many ways, as his child, scholar and writer. I love him - I am not sure what tomorrow will bring without him here. I think that is all I have to say for now. pic.twitter.com/MlkIlxx5xJ — Mukoma Wa Ngugi (@MukomaWaNgugi) May 28, 2025

Najznámejšie romány

Jeho najznámejšie romány ako Devil on the Cross a Wizard of the Crow kritizujú korupciu a autoritárstvo. Jeho dielo The Perfect Nine sa stalo prvým dielom v africkom domorodom jazyku nominovaným na Medzinárodnú Bookerovu cenu (2021). Kenský prezident William Ruto vo štvrtok vzdal Ngugimu hold, pričom ho označil za velikána kenského písomníctva a uviedol, že Ngugiho odvaha formovala myslenie o sociálnej spravodlivosti a zneužívaní politickej moci.

Macharia Munene, profesor histórie a medzinárodných vzťahov na United States International University-Africa v Nairobi, pre AP priblížil, že Ngugiho písanie bolo „tvrdé, ale bolo pravdivým odrazom spoločnosti“. Munene vyjadril ľútosť, že Ngugi napriek viacerým nomináciám nikdy nezískal Nobelovu cenu za literatúru.

Štýl písania bol jedinečný

Podľa Muneneho bol zosnulý spisovateľ jedným z mála afrických spisovateľov, ktorých štýl písania bol jedinečný. „Písal po anglicky ako Afričan – to je dar, ktorý má len málo ľudí,“ poznamenal Munene a dodal, že Ngugi neskôr úplne prešiel na písanie vo svojom materinskom jazyku kikuyu. Kenský spisovateľ David Maillu (85) povedal pre AP, že Ngugi „zasiahol srdcia ľudí“ tým, že písal o „kultúrnej deštrukcii“, ktorá sa odohrala počas kolonizácie.

Ngugi sa narodil v roku 1938

Ngugi sa narodil v roku 1938 ako James Ngugi, no neskôr si zmenil meno a odmietol kresťanskú identitu, ktorú považoval za symbol neokolonializmu. Jeho prvé knihy boli príbehmi britskej koloniálnej nadvlády a povstania bojovníkov za slobodu Mau Mau. Od 70. rokov žil prevažne v exile – najprv emigroval do Anglicka a neskôr sa usadil v Kalifornii, kde pôsobil ako profesor anglickej a porovnávacej literatúry na University of California.

Späť do vlasti sa Ngugi vrátil až v roku 2004 po tom, čo vtedajší prezident Daniel arap Moi zložil funkciu. Najdlhšie slúžiacemu kenskému prezidentovi po viac ako dvoch dekádach pri moci vyčítali kritici systematické zatýkanie, mučenie a vraždy politických odporcov. V preklade do slovenčiny mu vyšiel román Zrnko pšenice.