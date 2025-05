Trumpova administratíva chce zrušiť zostávajúce zmluvy s Harvardom: Univerzita môže prísť o 100 miliónov dolárov

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

WASHINGTON - Vláda prezidenta USA Donalda Trumpa vyzve federálne úrady, aby zrušili všetky zostávajúce zmluvy s elitnou Harvardovou univerzitou. Podľa amerických médií by tak táto vzdelávacia inštitúcia prišla o prostriedky vo výške 100 miliónov dolárov (približne 88 miliónov eur). Informujú o tom agentúry AP a AFP.

Zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, uviedol, že Správa všeobecných služieb (GSA), vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho majetku a zmluvy úradov so súkromnými subjektmi, by mala v utorok zaslať federálnym agentúram list so žiadosťou, aby preskúmali zmluvy s univerzitou a zvážili, či ich možno ukončiť alebo využiť na iné účely. List sa vzťahuje iba na zmluvy federálnych úradov s Harvardom, nie na jeho zostávajúce výskumné granty.

Zoznam vypovedaných zmlúv má byť podľa denníka New York Times (NYT) predložený do 6. júna. Podľa nemenovaného predstaviteľa Trumpovej administratívy bolo identifikovaných približne 30 zmlúv s deviatimi úradmi, ktoré majú byť preskúmané a zrušené. Týkajú sa napríklad školenia manažérov ministerstva pre vnútornú bezpečnosť či štúdie o účinkoch energetických nápojov na zdravie.

Úrady, ktoré majú s Harvardom podpísané zmluvy považované za zásadné, dostanú pokyn, aby ich okamžite nezrušili, ale vypracovali plán ich realizácie iným partnerom. Trump v pondelok na svojej platforme Truth Social pohrozil, že univerzite škrtne federálne granty za ďalšie tri miliardy dolárov a poskytne ich obchodným školám v celých Spojených štátoch. Nekonkretizoval, aké granty má na mysli, ani to, ako by sa dali prerozdeliť. Jeho vláda už predtým zmrazila Harvardu viacročné federálne granty v celkovej výške 2,2 miliardy dolárov.

Trump označuje Harvard za nepriateľskú inštitúciu

Harvard je považovaný za jednu z najbohatších univerzít na svete s majetkom v odhadovanej hodnote 53 miliárd dolárov. Univerzita uvádza, že je financovaná predovšetkým z darov. Trump ju však označuje za „antisemitskú, krajne ľavicovú inštitúciu“. Odôvodňuje to propalestínskymi demonštráciami na jej pôde, ktoré sa uskutočnili po začiatku vojny v Pásme Gazy. Univerzita tiež odmietla vyhovieť požiadavkám vlády na zrušenie programov diverzity a preverovanie svojich študentov.

Spor s Harvardom vystupňovala vláda 22. mája, keď mu zakázala prijímať zahraničných študentov, ktorí v súčasnosti tvoria približne 27 percent študentov. O deň neskôr federálny sudca vyhovel žalobe univerzity a prostredníctvom predbežného opatrenia zákaz zrušil. Pojednávanie v tejto veci je naplánované na štvrtok. Trump tvrdí, že domovské krajiny študentov neplatia nič za ich štúdium a niektoré „vôbec nie sú priateľské k Spojeným štátom“. Zahraniční študenti nemajú nárok na federálnu finančnú pomoc, ale Harvard ponúka svoje vlastné štipendiá zahraničným aj domácim študentom.