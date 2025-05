Šokujúce slová experta: Putinov pád sa blíži! Osudnými sa mu stanú TIETO veci

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Krvavé straty, ktoré sa nedajú ignorovať

David Carstens, niekdajší dôstojník americkej vojenskej rozviedky, v rozhovore pre britský denník The Sun tvrdí, že Putin sa rúti do vlastnej pasce. Najväčšou slabinou Kremľa sú podľa neho masívne vojenské straty na Ukrajine. Odhady hovoria o viac než 900-tisíc vyradených ruských vojakoch – mŕtvych, zranených či zajatých. Z toho má byť približne 250-tisíc padlých.

„A to zďaleka nie je koniec,“ varuje Carstens. „Rok 2025 sa môže stať najkrvavejším obdobím celej vojny.“

Pre porovnanie – sovietska vojna v Afganistane, ktorá mnohí historici považujú za jeden z faktorov pádu Sovietskeho zväzu, si počas takmer desaťročia vyžiadala 15-tisíc obetí. Putinovo Rusko túto hranicu prekročilo mnohonásobne – a za podstatne kratší čas.

Silové sebaklamy a vyčerpateľné zásoby

Carstens upozorňuje na zarážajúci rozpor medzi realitou a kremeľskou rétorikou. „Rusko sa tvári, že vyjednáva z pozície sily. Je to zvláštne, pretože za posledné štyri mesiace prišlo o obrovské množstvo mužov,“ povedal. „Vojaci nie sú nevyčerpateľný zdroj. Práve tu leží najväčšie riziko pre Putina.“

Ekonomika na hrane a hrozba z vlastných radov

Druhým varovným signálom je podľa Carstensa stav ruskej ekonomiky. „Ak príde ekonomický šok – napríklad dramatický prepad cien palív alebo strata kľúčového obchodného partnera – systém sa môže začať rozpadať,“ konštatuje.

Putin však čelí ešte väčšiemu nebezpečenstvu, a to nie z ulice, ale z vlastného vnútra. Práve oligarchovia a predstavitelia bezpečnostných štruktúr – tí, čo roky profitovali z jeho vlády – by sa podľa Carstensa mohli rozhodnúť, že ich už Putinov režim viac za to nestojí.

„Nikto nevie trpieť tak ako Rusi,“ pripomína s dávkou irónie, „ale aj to má svoje limity.“

Trump varuje pred katastrofou

S ostrým varovaním vystúpil aj súčasný americký prezident Donald Trump. „Vždy som tvrdil, že Putin chce celú Ukrajinu, nie len jej časť. A možno sa teraz ukazuje, že som mal pravdu. Ale ak to naozaj urobí, privedie tým Rusko k pádu!“ vyhlásil Trump.

Neistý koniec veľkého hráča

Putin stojí na rázcestí. Medzi realitou vojny, krehkou ekonomikou a lojalitou svojho okolia sa začína vytvárať tlakový kotol, ktorý môže skôr či neskôr explodovať. Otázkou nie je, či ho niekto odstráni. Otázkou je, či si k tomu Putin sám nepripravuje pôdu – krok za krokom.