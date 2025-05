Podľa Trumpa nastal v rokovaniach s Iránom veľmi dobrý pokrok

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

„Myslím si, že by sme mohli mať dobré správy o Iráne,“ povedal Trump pred odletom z mesta Morristown v štáte New Jersey do Washingtonu. Dodal, že by sa tak mohlo stať „v priebehu nasledujúcich dvoch dní“. Trump konštatoval, že výsledok rokovaní je stále otvorený. Dúfa však v dohodu, aby nebolo treba zhadzovať bomby a aby v Iráne nezomrelo veľa ľudí.

Rozhovory sprostredkované Ománom, ktoré sa začali v apríli, sú prvým kontaktom na najvyššej úrovni medzi oboma krajinami od roku 2018, keď Spojené štáty počas Trumpovho prvého funkčného obdobia ako prezidenta jednostranne odstúpili od prelomovej jadrovej dohody z roku 2015.

Po svojom návrate do Bieleho domu Trump obnovil svoju politiku „maximálneho tlaku“ na Irán, v rámci ktorej sa opakovane vyhrážal Teheránu vojenským úderom, ak rokovania zlyhajú. Iránu chce zabrániť vo vývoji jadrových zbraní, no Teherán popiera, že by sa o to snažil.

Irán chce dohodu na zmiernenie sakcií, ktoré poškodzujú ekonomiku

Irán chce dosiahnuť novú dohodu, ktorá by zmiernila sankcie poškodzujúce jeho ekonomiku. Po poslednom kole rokovaní iránsky minister zahraničných vecí a hlavný vyjednávač Abbás Arákčí zdôraznil, že „rokovania sú príliš komplikované na to, aby sa vyriešili na dvoch alebo troch stretnutiach“.

Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí uviedol, že piate kolo rokovaní sa skončilo „určitým, ale nie presvedčivým pokrokom“. Vyjadril nádej, že zostávajúce otázky sa vyriešia v najbližších dňoch.

Po odstúpení USA od jadrovej dohody ju Irán prestal dodržiavať. V súčasnosti obohacuje urán na 60 percent, čo je výrazne nad limitom 3,67 percenta stanoveným v dohode, no pod úrovňou 90 percent potrebnou pre jadrovú zbraň.

USA požadujú, aby iránska vláda úplne zastavila obohacovanie uránu – z pohľadu Washingtonu je to nevyhnutné opatrenie na to, aby Irán nemohol vlastniť jadrové zbrane. Teherán túto požiadavku odmieta, no je ochotný obmedziť svoj jadrový program a zaviesť prísnejšie kontroly.