Trump šokoval trhy: Oznámil partnerstvo medzi americkým oceliarskym koncernom U.S. Steel a japonskou Nippon Steel

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump šokoval trhy, keď v piatok (23. 5.) oznámil partnerstvo medzi americkým oceliarskym koncernom U.S. Steel a japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Ale okrem vyhlásenia, že podporuje dohodu, ktorá zachová kedysi ikonickú americkú firmu v USA, už žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Informuje o tom správa agentúry Bloomberg.

Trump sa zastavil pred výslovným schválením navrhovaného prevzatia U.S. Steel spoločnosťou Nippon Steel v hodnote 14,9 miliardy USD. Prezident len uviedol, že partnerstvo vytvorí najmenej 70-tisíc pracovných miest a americkej ekonomike prinesie 14 miliárd USD, pričom väčšina investícií sa uskutoční v nasledujúcich 14 mesiacoch. Zatiaľ čo Biely dom odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti, japonské médiá vrátane Nikkei informovali, že odkúpenie bolo schválené, pričom sa odvolávali na americké zdroje, ktoré neidentifikovali.

Nečakané oznámenie prostredníctvom sociálnych médií prišlo krátko po tom, čo Biely dom potvrdil, že Trump dostal odporúčanie od Výboru pre zahraničné investície v USA, ktorý preskúmal navrhované prevzatie. Trump opakovane vyhlásil, že musí ísť o investíciu, nie o priame vlastníctvo, na ktorom sa pôvodne dohodli obe spoločnosti v roku 2023. Predchádzajúci prezident Joe Biden dohodu zablokoval s odvolaním sa na obavy o národnú bezpečnosť.

Politika, odbory aj zahraničný kapitál miešajú karty v oceľovom biznise

Podľa zástancov fúzie tento krok povedie k oživeniu americkej spoločnosti prostredníctvom investícií do zvýšenia kapacity a technológií. Dohoda však čelila odporu zo strany vplyvného odborového zväzu United Steelworkers (USW). Trump, Biden i demokratická kandidátka na prezidentský post Kamala Harrisová vystupovali v roku 2024 proti dohode a trvali na tom, aby spoločnosť zostala v amerických rukách. Trumpovo požehnanie by mohlo priniesť novú éru pre amerického výrobcu ocele. Investície do amerických závodov z nich urobia najefektívnejšie závody na svete.

Šéf odborového zväzu USW David McCall však upozornil, že sľuby sú sľuby a zatiaľ ho nič nepresvedčilo, že Nippon Steel ich dodrží. Najnovšie správy tak považuje len za ďalší zúfalý pokus, ako získať americké oceliarne. Akcie U.S. Steel v New Yorku uzavreli v piatok obchodovanie s nárastom o 21 % na 52,01 USD. Spoločnosť v decembri 2023 súhlasila s predajom Nippon Steel za 55 USD za akciu.

Ohromujúci zvrat prichádza, keď sa USA a Japonsko snažia o dosiahnutie dohody o obchode po sérii Trumpových ciel na dovoz do USA. Japonsko čelí clám 25 % na autá, oceľ a hliník, ako aj plošnému 10-percentnému clu na zvyšný tovar. Okrem toho mu hrozia recipročné clá vo výške 24 %, ktoré Trump zatiaľ odložil do júla, aby dal priestor rokovaniam.