Pomýlili ste si termín u lekára? Pozor na riziko pokuty: Je to pre nás ušlý zisk, argumentujú doktori

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

PRAHA - Poplietla si termín, k lekárovi prišla o mesiac neskôr, ten jej dal pokutu za nedostavenie sa na termín. Čoraz viac lekárov začalo bojovať proti nespoľahlivým pacientom poplatkami za to, že dopredu nezrušia dohodnutý termín a do ambulancie sa nedostavia. Pacient však musí s takouto pokutou súhlasiť. Lekári tieto kroky obhajujú tým, že bojujú proti nespoľahlivým pacientom a pre nich ide o ušlý zisk.

Stále viac lekárov v Česku zavádza pokuty za to, že pacienti si objednajú termín v ambulancii, na ten sa však nedostavia a dostatočne v predstihu ho nezrušia alebo nepresunú na iný termín. Tvrdia, že premárnený čas je pre nich ušlý zisk, a preto od pacienta v takom prípade požadujú 500 českých korún (20 eur)

To sa stalo aj 70-ročnej Anne, ktorá sa objednala k lekárovi, pomýlila si však termíny a namiesto 5. apríla prišla do ambulancie 4. mája. Lekár preto od nej požadoval pokutu - v prepočte 20 eur. "Myslela som si, že to snáď nemyslí vážne. V mojom veku sa človek ľahko pomýli a dátum ľahko prehliadne. Vám sa to ešte nestalo?" hnevá sa Anna. Na problematiku upozornil portál CNN Prima News.

Boj proti nespoľahlivým pacientom

Lekári takýto spôsob pokút obhajujú tým, že sa tak snažia bojovať proti nespoľahlivým pacientom, kvôli ktorým prichádzajú o zisky. "Je tam nejaká cenová kalkulácia, pokiaľ sa pacient na termín nedostaví. Je to aj v našich podmienkach, ktoré pacienti potvrdzujú svojim podpisom," upozornila jedna z dentálnych a zubných ambulancií.

Názory ľudí sa v tomto prípade rôznia. "Veľmi by sa mi to nepáčilo. Ale asi by som to zaplatil, pretože nie som konfliktný typ, čo sa bude hádať," uviedol jeden z opýtaných. "Som dôchodkyňa, takže by to pre mňa nebolo dobré. Myslím si, že už aj tak požadujú veľa peňazí," myslí si ďalšia z opýtaných.

Problémom je, že pacient musí s takouto formou poplatku súhlasiť. Lekári preto upozornenia o pokute dávajú na nástenky v čakárňach. Takáto forma oznámenia však automaticky neznamená, že pacient s poplatkom súhlasí a uzavrel tak dohodu o zmluvnej pokute. Rovnako tak podľa odborníkov neznamená ani to, že by vstupom do ordinácie automaticky súhlasili so všetkým, čo je napísané a vyvesené na dverách ordinácie. A to z dôvodu, že ako lekár, tak ani zdravotná poisťovňa nemá právo pokutu automaticky vystaviť. "Podmienkou je v takom prípade vypracovaný dokument, s ktorým musí pacient súhlasiť a svoj súhlas potvrdiť podpisom," zdôraznil advokát Ján Černý. V prípade, ak taký dokument nepodpíše, je neplatný.

"Lekárska komora pokuty nerieši v prípade, ak sa obe stany predbežne dohodli," upozornil hovorca Českej lekárskej komory Michal Sojka. Na druhej strane, lekár nemôže ošetrenie pacienta podmieňovať súhlasom so zmluvnou pokutou. Porušoval by tak zákon.