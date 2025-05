Nemecký minister Wadephul varuje pred následkami Trumpových 50% ciel: Ekonomiky USA a EÚ budú trpieť

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul (Zdroj: TASR/AP/Abdul Saboor/Pool)

BERLÍN - Zvýšenie amerických ciel na dovoz z Európskej únie (EÚ) na 50 %, ktorým hrozí prezident Donald Trump, „nikomu nepomôže“. Vyhlásil to v piatok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Informuje o tom na základe správ AFP a DPA. Dodal, že takéto clá zasiahnu ekonomický rozvoj na oboch stranách Atlantiku.

Trump v prípade EÚ argumentuje, že Spojené štáty majú „úplne neprijateľný“ obchodný deficit s 27-členným európskym blokom, keďže dovážajú viac tovaru ako vyvážajú. Ale podľa Európskej komisie by sa do obchodnej výmeny EÚ s USA zhruba mali zahrnúť aj služby. A ako globálne centrum pre financie a technológie majú USA s Európou veľký obchodný prebytok v oblasti služieb. Údaje EÚ ukázali, že v roku 2023 vykázala deficit 108,6 miliardy eur, pokiaľ ide o obchod so službami, ktorý zahŕňa dominantné americké technologické firmy, ako sú Meta, Google, Apple a Amazon.

Wadephul tiež v piatok uviedol, že Komisia má plnú podporu jeho krajiny pri snahe o „zachovanie nášho prístupu na americký trh“. „Stále počítame s rokovaniami a podporujeme Európsku komisiu pri obrane Európy a európskeho trhu,“ vyhlásil. Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že odporúča, aby vývoz z EÚ podliehal clu vo výške 50 %. A kritizoval Brusel, že rozhovory s ním „nikam nevedú“. Zverejnil pritom zoznam sťažností vrátane „silných obchodných prekážok v EÚ, dane z pridanej hodnoty (DPH), smiešnych podnikových sankcií, nepeňažných obchodných prekážok, menových manipulácií, nespravodlivých a neopodstatnených žalôb proti americkým spoločnostiam a ďalšie“.

Rokovania medzi EÚ a USA pokračujú

Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a americký obchodný zástupca Jamieson Greer by mali rokovať neskôr v piatok, uviedla hovorkyňa Európskej komisie. Telefonát bol naplánovaný už pred Trumpovým vyhlásením. Začiatkom apríla zaviedol Trump tzv. recipročné clá pre obchodných partnerov, pričom pre EÚ stanovil clá vo výške 25 %. Výška recipročných ciel sa odvíja od obchodného deficitu príslušnej krajiny. Vzápätí však tieto clá odložil o 90 dní, aby poskytol čas na rokovania.

Trumpova administratíva doteraz nereagovala na ponuku z Bruselu na vzájomné zrušenie všetkých ciel na priemyselný tovar. Momentálne nie je úplne jasné, či 50-% clá skutočne nadobudnú účinnosť od 1. júna. Trump sa v minulosti často vyhrážal vysokými clami, ktoré však neskôr zmenil. Americký prezident tvrdí, že jeho cieľom je riešiť údajnú nerovnováhu v obchode presunutím výroby do USA. Príjmy z ciel majú zároveň pomôcť čiastočne financovať jeho nákladný predvolebný prísľub výrazného zníženia daní. Ale veľa malých a stredných amerických firiem a spotrebiteľov tvrdí, že sú to oni, kto nakoniec zaplatia poplatky, ktoré sú v podstate daňou za dovážaný tovar.