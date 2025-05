Argentínska vláda počas návštevy Kennedyho ratifikovala výstup z WHO

Nezávislý prezidentský kandidát Robert F. Kennedy mladší, (Zdroj: TASR/AP/Jose Luis Magana, File)

BUENOS AIRES - Argentínska vláda ratifikovala svoje rozhodnutie vystúpiť zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a opätovne potvrdila snahu o spoluprácu s Washingtonom. Stalo sa tak v pondelok počas návštevy amerického ministra zdravotníctva a sociálnych služieb Roberta F. Kennedyho ml. v argentínskom hlavnom meste. Informuje agentúra AFP.

„Pravidlá WHO nefungujú, pretože nie sú založené na vedeckých poznatkoch, ale na politických záujmoch a byrokratických štruktúrach, ktoré odmietajú prehodnotiť vlastné chyby,“ napísala vláda argentínskeho prezidenta Javiera Mileia vo vyhlásení. Vláda oznámila „štrukturálnu revíziu“ štátnych zdravotníckych agentúr s cieľom „organizácie, aktualizácie a sprehľadnenia štruktúr a procesov“ zdravotníckeho systému v krajine. Ich činnosť sa podľa nej roky „navzájom prelínala, riadila sa zastaralými pravidlami a nemala dostatok dohľadu“.

Súčasná argentínska vláda obviňuje WHO z „katastrofického“ manažmentu pandémie covidu-19. Oznámenie o ratifikácii rozhodnutia zverejnili počas stretnutia amerického ministra Kennedyho s argentínskym rezortným partnerom Mariom Lugonesom. Cieľom ich rokovaní bolo definovať „spoločný pracovný program, ktorý posilní transparentnosť a dôveru v zdravotnícky systém“. „Spolu s Robertom Kennedym veríme v budúcnosť spolupráce v oblasti globálneho zdravia. Máme podobné predstavy o ceste vpred,“ uviedol Lugones. Americký minister zdravotníctva sa stretne aj s argentínskym prezidentom.

Javier Milei oznámil zámer vystúpiť z WHO vo februári; v januári urobil rovnaký krok aj americký prezident Donald Trump. Vo videu odvysielanom na zhromaždení WHO minulý týždeň Kennedy vyzval ostatné štáty nasledovať Spojené štáty. Ako dôvody uviedol zlý manažment počas pandémie, priveľký politický vplyv Číny, „rodovú ideológiu“ a farmaceutický priemysel. WHO pred týždňom v Ženeve na svojom výročnom zasadnutí formálne prijala medzinárodnú dohodu o prevencii a kontrole pandémií.